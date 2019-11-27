美智庫研議推動升格美國在台協會　台灣應審慎應對

據台媒報道，美國智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）正在積極研議，希望美國能夠比照1972年時尚未與中國大陸建交時所簽訂的《上海公報》，與台灣簽署類似且具官方性質的公報，同時欲讓「美國在台協會」（AIT）升格為官方性質的辦事處。

美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）日前表示，中國大陸試圖以不實信息損害台灣民主，但他仍對台灣大選深具信心。（Facebook@美國在台協會）

「2049計劃研究所」是位於美國華府的智庫機構，以亞洲為主要研究對象，執行長是現美國國防部亞太助理部長、前美國國務院亞太副助理國務卿薛瑞福（Randall Schriver），其他重要成員包括前美國副國務卿阿米蒂奇（Richard Lee Armitage）。該智庫長期主張台海軍力失衡，倡導美國對台軍售，同時主張美國應聯合亞太各同盟國一同抗衡中國大陸。

美國與中國大陸雖是在1979年正式建交，不過早在1972年，雙方就已先簽署《上海公報》。從1973年至1978年間，中美也在各自的首都設立聯絡處，現在看來，就是為了鋪陳日後的正式建交。《上海公報》是當時中美關係正常化的重要文件，迄今仍與《中美建交公報》、《八一七公報》並列中美三個聯合公報之一。

「2049計劃研究所」執行主任石明凱（Mark Stokes）認為，台灣的民主化已經過這麼多年，若美國仍視台灣為中華人民共和國的一部分並不合理，因此認為或可比照1970年代的做法，與台灣簽訂具官方性質的聯合公報，推動美台關係正常化。

甚至，該智庫還曾邀請具台灣官方背景的智庫「遠景基金會」赴美研商，台灣方面由現任遠景基金會董事長、同時也是陳水扁政府的外交部長陳唐山率隊參加。原本也邀請陸委會派員參加，但最後考慮此議題過於敏感並未成行。

美國共和黨籍參議員克魯茲正在推動《台灣主權象徵法案》。（資料圖片）

事實上，近期也傳出美國共和黨籍參議員、十分親台的克魯茲（Ted Cruz）正在推動《台灣主權象徵法案》（Taiwan SOS），該法案讓台灣的外交與軍方人員在美執行勤務時，能展露「中華民國」的國旗並身着制服。據了解，「2049計劃研究所」欲推動的台美聯合公報，也與台灣主權象徵法案脈絡一致。

自特朗普上台後，美國陸續通過許多「友台」法案，包括《台灣旅行法》、2018年及2019年的《國防授權法》、《台北法案》等。今年雙方也「慶祝」了《與台灣關係法》通過40年。然而，台灣並沒有因此獲得什麼「實質」的幫助、在國際上也沒有更多參與的機會，反而被更加限縮，甚至還一連失去7個邦交國。

民進黨政府一連串的抗中親美舉措，目前看來並未增加台灣在國際上的實質空間。（中央社）

由此看來，此一美國保守派智庫欲推動的美台簽署公報的想法牽涉更廣，且當中提議將AIT升格為正式的官方組織，一旦實踐，中國大陸如何應對將會是嚴峻的考驗。即使民進黨政府目前處於一面倒向美國的政策路徑之上，但謹慎評估，該提議可能未必對當前的台灣有任何實質益處，反而可能製造更大的風險，因此台灣不應貿然應和，以免引火上身。