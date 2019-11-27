英國貨車39屍案另一心酸事：家屬為運回遺體要舉債　組織籌款幫忙

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生轟動全球的貨櫃車藏屍案，39名越南移民遭發現在貨車內身亡。在遇難者中，16名死者的遺體11月27日由英國運抵越南。由於越南當局表明只會墊支、沒義務承擔運返費用，有死者家屬不惜舉債，只望可以替親人舉行一場傳統葬禮。

英國貨車39屍案：英國埃塞克斯郡10月23日發生轟動全球的貨櫃車藏屍案，39名越南移民遭發現在貨車內身亡。（Getty Images）

塵歸塵土歸土

要把一具遺體從英國運往越南，涉及約2800美元。越南政府已表明沒義務支付有關運送遺體的費用，只會先墊支，家屬稍後需要在限時內向政府還款。

這對經濟有困難的家屬來說不是一個小數目，有些家庭早前才借錢讓家人偷渡到歐洲，如今又要付錢將遺體運回，即使政府貸款他們亦無能力還錢。但他們仍不顧一切把遇難親人的遺體帶回越南，希望舉行傳統葬禮，塵歸塵土歸土。

為了到歐洲，30歲受害人黎文河（Le Van Ha）一家已經借超過3萬美元，而當地人均年收入僅約1200美元。如今歐洲夢碎，黎文河更要與妻子及兩個年幼小孩陰陽相隔。黎文河父親指出：「我們會付出任何代價，不管是要賣掉房子或土地，都要把他帶回來。」

英國貨車39屍案：有死者家屬不惜變賣房地產，只望可以替親人舉行一場傳統葬禮。（Getty Images）

熱心人眾籌

越南有組織在網上發起籌款幫助受害者家屬。美國眾籌網站GoFundMe其中一個眾籌已籌集了超過5.7萬美元，連同在世界各地越南團體合共籌得超過的6萬美元款項，目前已籌得逾11萬美元。

越南最大私人企業Vingroup則向每個家庭捐出2000萬越南盾，相等於約6851港元。