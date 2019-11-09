【英國貨車39屍案】死者全部來自越南　遇難者名單公布

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日有39人被發現死在冷凍貨櫃內，事發17天後，39名遇難者均被確認為越南公民。埃塞克斯郡警局當地時間11月8日在其網站公布遇難者名單。

警局網站露，他們已與越南有關部門聯繫，可以證實死者身份。名單顯示，有31男8女。死者中不少是青少年，他們分別為一名17歲人士、4名18歲人士、3名19歲人士，以及2名年僅15歲的少男。死者中最年長者為44歲。

在英國時間10月22日晚上向母親發出最後短的26歲女子Pham Thi Tra My。警方證實她是死者之一。她生前向母親發出寫有的短訊中，寫有「我快死了，因為我無法呼吸」、「我愛你」和「對不起」等內容。另一名估計可能死在車上的男子Nguyen Dinh Luong，亦已被確認是死者之一。

英國埃塞克斯郡警局公布死亡貨車案遇難者名單。（埃塞克斯郡警察局官網）

警局網站8日發布的最新消息說，「我們（現在）可以公布39名遇難者的詳細信息，他們的屍體是在一個貨櫃中被發現的，它從比利時的澤布呂赫（Zeebrugge）港運往埃塞克斯。」警方表示，對這39名死者的身份鑑定是通過一個身份鑑定委員會確定的，由埃塞克斯郡高級驗屍官默里（Caroline Beasley-Murray）監督。