阿爾巴尼亞地震搜救工作繼續　增至30死650傷

阿爾巴尼亞發生6.4級地震，搜救工作11月27日仍然繼續，死亡人數目前已經增至30人。意大利的救援隊伍在都拉斯（Durres）一棟建築物的瓦礫下嘗試救出一個家庭的六名成員，包括一對雙胞胎幼兒。

救援人員帶同搜救犬搜索生還者。（美聯社）

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都拉斯一棟四層高建築物於地震後倒塌，一個家庭的九名成員被困。救援人員26日成功救出17歲男童，之後尋獲79歲老婦和8歲女童的遺體。相信52歲殘障男子、16歲女童、兩名分別7歲和6歲男童，以及一對18個月大的雙胞胎女嬰仍然被困。

國防部指，26日晚再多四人證實死亡，27日再有五人罹難，包括最少三名兒童。地震導致全國有30人死亡、650人受傷，另外有20人失蹤。兩日以來發生最少250次餘震，其中27日下午發生5.3級地震，救援工作一度暫停。

災後有約2100人需要入住臨時搭建的帳篷，部份人獲安排入住酒店。總理拉馬（Edi Rama）表示，冬季期間會將災民安置到酒店，相信2020年將能夠安排災民入住新的房屋。他指，國家沒有足夠的預算應對如此慘況。拉馬將與土耳其和地區國家舉行捐助者會議，亦會於下周的北約峰會與盟友商討援助。