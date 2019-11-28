日韓飛機數度險撞後　擬就危險空域管理磋商

日本與韓國決定暫時擱置矛盾，為兩國與中國接壤的航空領域管制措施進行磋商。該空域為於上海對外約100海里，稱為AKARA Corridor的空中走廊，報道指近年該空域接連發生多次空中接近事故。

在AKARA Corridor的飛機不少都是從上海的航班，協議除日韓外還需與中國磋商決定。（Getty Images）

AKARA Corridor的空域目前日韓管理，韓國負責來往南北的飛機，而日本則負責來往東西的飛機，大部份該空域均是進出上海的航班。

韓國與日本控制塔使用不同通訊頻道，有機會令雙方在引導飛機時造成衝突。特別當有飛機在該空域發生狀況、需要控制搭主動協助時，因其中一方無法得悉另一方的情況，容易發生危險。

路透社引述消息報道，這個空域潛在危機是人所共知的，但問題有待有關方面正視。直至近年來往中、日、韓三地航班增加，接連發生飛機險失事件（Near Miss），令雙方不得不尋求解決方法。如2018年一架聯邦快遞（Fedex）貨機差點與兩架韓國客機相撞，2019年亦有兩架客機被發現距離非常接近。

儘管所有飛機均裝有防撞警報系統，但警報被視為是最後迴避手段。一般情況下空管會要求相鄰飛機在不同高度飛行，當防撞警報響起已代表飛機十分接近，有相撞危險。

根據協議初期版本，韓國將取代日本負責整個空域管理，並開闢一條新航道讓上海的飛機飛往韓國，減少航班重疊機會。有關協議還需要與中國磋商，以確保交接順利。