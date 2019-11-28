時隔五年王毅正式訪韓　中韓關係有望回暖

中國外交部發言人耿爽11月28日在例行記者會上宣布，應韓國外交部長康京和邀請，國務委員兼外交部長王毅將於12月4日至5日訪問韓國。訪問期間，王毅國務委員將會見韓國領導人，同康京和外長舉行會談，雙方將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

韓聯社11月28日報道，雖然王毅曾經以中日韓三國外長會議為契機訪問過韓國，但這是時隔五年中國政府高層首次正式訪問韓國。特別是兩國因韓國部署薩德（THAAD）導彈系統後關係驟冷，此次王毅訪韓能否打破兩國冰冷的外交現狀備受關注。

王毅訪韓或攜帶多項重要任務

據韓國外交部相關人士稱，兩國首腦間的互訪問題始終是雙方協商的焦點，因此王毅此次訪問韓國有可能同韓方商討中國國家主席習近平以國賓身份訪問韓國的事宜。

該相關人士透露，王毅將於12月4日下午同康京和舉行會談並出席晚宴。目前，王毅同韓國總統文在寅舉行會晤的日程正在協調之中。

此外，自「薩德事件」爆發後，中國對韓國採取了非正式「報復措施」，即「限韓令」，給韓國文化、旅遊等相關行業帶來嚴重打擊。因此，此次王毅訪韓能否解除「限韓令」也值得期待。

韓國外交部方面預測說，王毅此次訪韓將加強韓中外交部門間的溝通，促進韓中關係的新發展，從而為韓中戰略合作伙伴關係提供更加充實的契機。

中國欲加強其在朝鮮半島影響力

除了王毅正式訪問韓國，中國政府近日一項舉動也似乎能說明，中國開始轉變對韓國的態度，想要同韓國恢復友好關係。

韓聯社11月26日報道，現任中國駐蒙古國大使的邢海明被任命為新任駐韓大使，目前正在進行駐在國就任同意流程。邢海明此前曾在中國駐朝鮮平壤大使館及中國駐韓國首爾大使館工作，是一位「半島通」。

韓國外國語大學教授姜俊英（音譯）認為，「這是中國重新開始重視中韓外交、進行積極對韓外交的明確信號」。韓國延世大學教授韓碩熙（音譯）也認為，「中國外交部對韓外交將恢復往日的自信」、「精通韓語的新任駐韓大使會積極了解韓國的政治經濟社會輿論的主要聲音」。

韓國《朝鮮日報》11月28日分析稱，為防止美國在韓國部署中程導彈，中國認識到有必要正式開展同韓國的交流工作。並且目前正值韓美因防衛費分攤金談判破裂導致兩國關係緊張之際，北京希望藉此機會擴大其在朝鮮半島的影響力。

韓國《東亞日報》11月27日報道稱，美國國務院發言人辦公室相關人士就「美韓關係陷入困境下，韓國想向中國靠近」的說法表示，「美國和韓國在構建以法治、尊重自主權、人權、信息自由流通等為基礎的印度及太平洋地區構想上具有共識」，並且強調稱「就算韓中加強軍事合作，也不會對美韓同盟產生負面影響」。