特朗普感恩節突首訪阿富汗　稱已經重啟塔利班和談

美國總統特朗普（Donald Trump）於感恩節11月28日突然訪問阿富汗，與美軍和阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）見面。這是特朗普出任總統以來首次訪問阿富汗。

特朗普與美軍共享感恩節晚餐。（路透社）

特朗普乘坐空軍一號於當地時間晚上8時30分左右抵達巴格拉姆空軍基地（Bagram Air Field），逗留大約兩個半小時。隨行成員包括國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、小撮助理、特工處的特工以及記者。夫人梅拉尼婭（Melania Trump）未有同行。

適逢感恩節，特朗普也擔當傳統角色，負責分發火雞和薯蓉予美軍，之後又一起享用感恩節晚餐。

特朗普表示，美國和塔利班正在進行和談，強調塔利班希望達成協議。他指，塔利班希望達成協議，而華府也正在與他們會面，相信對方現時也希望停火。

特朗普也指，正在着手將駐阿富汗美軍數目從1.2至1.3萬減至8,600，形容正在大幅削減駐軍。不過他提到，美國將會留在阿富汗，直至達成協議或得到完全的勝利。

這是特朗普第二次到訪戰區。2018年聖誕節翌日，特朗普探訪駐伊拉克美軍。副總統彭斯（Mike Pence）上周也突然訪問伊拉克的阿薩德（Al Asad）空軍基地。