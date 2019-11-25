特朗普力撐特種部隊成員　軍中英雄雙手染血　割喉殺戰俘與屍自拍

美軍海豹突擊隊引發的政治風波一發不可收拾，海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）更因此被革職。事件與隊中成員加拉格（Edward Gallagher）有關，這名忠誠勇毅的特種部隊成員，被指2017年犯下血腥行為，涉嫌在伊拉克試圖殺害平民，以及用割喉方式，殺死負傷戰俘。

海豹突擊隊成員加拉格指殺害一名俘虜後和屍體合照。（Getty Images）

明日之星戰功彪炳

加拉格現年40歲，他在西點軍校（West Point）畢業後，1999年成為海軍軍醫，並隨海軍部署到伊拉克。他及後完成偵察狙擊手等訓練，2005年加入海豹突擊隊。

他自此與海豹突擊隊五次部署到戰區。他在伊拉克及阿富汗的勇猛表現，在隊中廣為人知，被暱稱為「刀片」（blade）。加拉格隨後獲晉升為特別行動主管，並多次獲頒獎章。

現年40歲的加拉格戰功彪炳，是海豹突擊隊中廣為人知。（Getty Images）

忠誠勇毅背後是心恨手辣？

加拉格英勇背後，卻被指草菅人命，並不時違反軍紀，2017年5月在伊拉克的任務中，殘忍殺害負傷的恐怖組織ISIS成員。據指當時醫護兵為一名年約17歲的ISIS戰俘醫治，加拉格突然拿出自製獵刀這名朝少年猛刺及割喉。事後更與屍體合照炫耀，並將照片傳給同袍。

作為狙擊手的他更被指試圖射殺平民，向一名戴上穆斯林女性頭巾希賈布（hijab）的小女孩，以及街上一名老人開槍。他又被與隊員談論使用大麻等藥品。

軍事法庭2019年7月2日僅判處加拉格與戰俘屍體合照罪成。（Getty Images）

風評兩極僅一罪成

他的同胞難忍這些令人髮指的行為，決定打破沉默「篤灰」。加拉格後來被控以謀殺、試圖殺害平民等7項罪名。

加拉格在庭上稱，自己在職業生涯中曾「唔理想」、「不完美」，但他有作出改善。保守派支持者形容他是英勇的軍人，認為他不應因電光火石間的決定而遭起訴；批評者就指他犯下流氓般的不必要暴力行為，在軍中樹立壞榜樣。

軍事法庭2019年7月2日僅判處他與戰俘屍體合照罪成，將他的軍階由三等士官長降職一級至上士，但考慮到他已被拘押多時，將他當場釋放。

特朗普1執意恢復加拉格軍階。（Getty Images）

特朗普力保加拉格

作為三軍統帥的特朗普11月15日介入事件，執意恢復加拉格軍階，此舉引起斯潘塞等人不滿，指特朗普損害法治及軍紀。

美國海軍及後啟動驅逐程序，剝奪加拉格的身份，但特朗普21日在Twitter力保加拉格，結果斯潘塞在24日遭到革職。