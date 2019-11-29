【人權法案】日媒：特朗普簽法案或影響習近平訪日安排

美國白宮11月27日宣布總統特朗普（Donald Trump）正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。日本媒體報道，此舉或逼使日本重新考慮是否邀請中國國家主席習近平在2020年春季訪問當地。

日本共同社引述政府消息人士稱，美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，或會對日本就中國國家主席習近平訪日的安排有影響。圖為日本首相安倍晉三2018年訪華時，與習近平在釣魚台國賓館進行會議。（Getty Images）

日本共同社引述日本政府消息人士報道，香港政治動蕩的情況沒有減弱的跡象，而中國亦沒有回應香港示威者訴求的跡象。日本有保守派員促請該國首相安倍晉三取消邀請習近平訪日。

共同社引述政府消息人士指出，華府與北京在貿易及安全議題上有分歧，安倍在邀請習近平訪日時或會為之掙扎。消息人士稱日本與中國之間的關係肯定已在改善，但此人補充說：「美國可能涉足香港事務或會導致日本在如何跟中國相處的立場進一步複雜化。」

消息人士稱：「如中國在採取極進措施鎮壓香港示威，（日本）政府或會被迫暫停（安排）習主席對日本的訪問。」

習近平預計明年訪日對中日兩國都有重大意義，此行除將象徵兩國關係進一步回暖，《日本經濟新聞》11月初報道稱，中日兩國政府已開始討論在2020年春季習近平訪日之際，簽署定義新兩國關係的「第五個政治文件」。報道指安倍晉三12月訪問中國，屆時將舉行中日首腦會談，能否在會談上達成具體協議成外界關注的焦點。