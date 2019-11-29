【鄭俊英崔鍾訓案】韓國議員推爭議法案　擬封殺有案底藝人上電視

韓國多名演藝界人士如鄭俊英、崔鍾訓、勝利等爆出醜聞後，韓國有國會議員11月25日提交修訂版法案，擬禁止留有案底的藝人在電視亮相。此法案相當具爭議，一旦成事，相信會有多位知名藝人受影響。

法案由在野韓國民主黨議員吳英勳（音譯）提出，他主張禁止那些曾犯下與毒品、性犯罪、酒駕、賭博等行為而被判監禁以上刑罰的藝人出演電視節目，否則廣播機構要受罰。他7月時已曾提出法案，如今是再提交修訂版。

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吳英勳7月時稱，調查顯示每10名青少年之中，就有7人希望進入演藝界，可見演藝界對年輕人的影響很大，藝人應該成為年輕人的道德榜樣，那些犯下道德罪案、不負責任的公眾人物，應該消失於觀眾面前。

這個法案在網上引來爭論，既有不少人認同，但也有不少人認為有案底的藝人，也應該獲得第二次機會，由觀眾來決定是否再接受他們。在過去，不少韓國藝人犯事或爆出巨大爭議後，會暫時消失在螢幕前，再過一段時間後會復出。

當地輿論估計，若然法案通過與生效的話，將有多名現今在電視界活躍的藝人會大受影響，包括《認識的哥哥》與《新西遊記》主持李壽根、演員朱智勛等，BIGBANG成員TOP的復出計劃也可能會受影響。

按韓國目前制度，要求廣播機構不要宣揚犯罪與不道德行為，並沒有禁止曾犯事藝人在節目亮相。