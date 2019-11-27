具荷拉離世背後　韓國社會可怕的「色情報復」問題

韓國前女團KARA成員具荷拉11月24日遭發現在首爾寓所身亡後，11月27日出殯。這宗震撼韓國社會的新聞，除了讓公眾繼續關注當地的網絡惡評文化問題，群眾更把另一焦點對向政府，批評政府在打擊「色情報復」（revenge porn）案件方面的不作為。事實上，韓國政府曾多番出招對付，但要成功壓止並不容易。

🔻圖為具荷拉葬禮的現場圖片🔻

具荷拉事件再讓公眾關注「色情報復」問題

年僅28歲的具荷拉生前患有抑鬱症，她與另一女藝人雪莉（Sulli）一樣，曾經受到網絡惡評所害，但她生前引來廣泛關注的事件，還有一宗她遭受「色情報復」的案件。2018年，她講述曾遭男友崔鐘范毆打，導致身體受傷如子宮出血，但事件並不只是如此，她更遭對方以性愛影片威脅，一度因此對男方下跪求饒。事件公開後，她表明當時是遭偷拍，決定就此採取法律行動。

但法庭的裁決引來民眾爭議，法官在觀看影片後，認為「兩人當時在交往，無法看出是否偷拍，還是合意拍攝。」法庭最終判處崔鐘範在財物損壞、傷害、威脅、強迫等方面有罪，但在性暴力方面無罪，判處有期徒刑1年半，緩刑3年。

此事被指對具荷拉帶來相當大的打擊，當時在韓國社會也曾引起極大迴響，超過20萬網民聯署，要求政府正視「色情報復」問題。

🔻更多有關具荷拉的照片🔻

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「色情報復」成為社會問題

事實上，「色情報復」近年已成為的韓國其中一個受到關注的社會問題，這可以從韓國政府、國會與民間的反應之中，看出問題的嚴重。例如現時在韓國首爾，政府旗下的大韓民國廣播通訊審議委員會（KCSC），就有一隊16人、每天24小時運作的隊伍，設立熱線，專門處理網上偷拍影片的問題，其中一個主要目標，就是處理「色情報復」影片。

韓國政府現時有一隊16人的隊伍專門處理網上偷拍影片的問題（Getty Images）

在國會方面，韓國執政黨議員2018年12月提出修法，就是希望讓受害人能夠更容易求助，迫使網站更快刪除影片，以此加強打擊色情報復問題。

在民間方面，韓國近年已出現一些專門協助「色情報復」受害人的企業，幫助他們刪除網絡上的影片，其中一間公司「Santa Cruise」指，單在2016年就收到7325宗求助。

🔻韓國有私營公司專門處理「色情報復」個案🔻

對付不容易 刪影片的「黃金24小時」

但是對付並不容易，大韓民國廣播通訊審議委員會（KCSC）秘書長Min Kyeong joong就表示，專門對付網上偷拍的隊伍，平均每天採取82次行動，是4年前的8倍，但他們的權力有限，對於不少上傳至海外網站的影片，只能要求對方網站自願刪除。

另一方面，網絡傳播速度太快，令隊伍根本難招架，文件顯示，有影片可以在半年內就傳到超過2700個網站，難以控制。Min Kyeong joong稱「在影片上傳之後的第一天是黃金時間去介入，到了之後的話，轉發就會變得失去控制。」故此他稱「我們的目標唯有是在首24小時就防止影片散播。」

🔻韓國2018年出現連場示威，抗議偷拍問題🔻

判罰輕？ 群眾怒火燒向政府

根據目前韓國法例，若有人偷拍他人身體或藉此造成傷害，又或出售、散播影片，最高判處5年監禁和罰款1000萬韓圜（約6.8萬港元）。

但是在現實，有關案件一直惹來輕判罪犯的爭議，據《韓國時報》2018年底報道，在過去6年間，55%案件以罰款收場，27%判處緩刑，僅有8.7%判處監禁。

具荷拉的悲劇事件發生後，事情已無可挽回，但韓國民眾再次把矛頭指向政府，要求政府加強打擊、修法及加重刑罰等，希望能幫助其他的受害者。