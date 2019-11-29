英國倫敦橋發生斬人案多人傷　警方到場擊斃1人　事件列作恐襲

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英國市中心的倫敦橋（London Bridge）11月29日發生突發事故，警方當天下午1時58分接報指該處附近爆出斬人案，事件中有多人受傷，警方趕到後向一名男子開槍。警方之後稱，中槍的疑似施襲者已經死亡，他當時身上有假炸彈，事件列作恐襲處理。

事件中多人受傷

英國廣播公司（BBC）報道，從網上流傳的影片顯示，事件開始時有多名身穿便服的人嘗試制服一名男子，之後警方趕到後，該男子中槍。有目擊者稱在現場聽到多下槍聲。

警方的聲明指，相信事件中有多人受傷，目前正在處理事件的初步階段。

《衛報》之後引述調查人員的消息指，該名遭警方開槍擊中的男子已經死亡。

有網上影片亦可見，警方當時嘗試制服一名男子。

英國廣播公司（BBC）報道，從網上影片顯示，有多架警車趕往現場，也有救護車到場。

事件後一度傳出現場附近的博羅市場（Borough Market）出現爆炸，幸天空新聞台（Sky News）之後引述警方指，未有發生爆炸案。

2017年倫敦橋發生恐襲案

2017年，英國倫敦橋曾發生恐襲案，有3名襲擊者2017年6月3日駕駛貨車，在倫敦橋高速衝上行人路撞倒五、六名途人，之後下車到附近的餐廳及酒吧用刀襲擊食客及途人，導致8人死亡、近50人受傷。3名襲擊者之後全部被警方擊斃。

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