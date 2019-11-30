荷蘭海牙有刀手施襲　3名青年受傷

荷蘭城市海牙（The Hague）11月29日發生持刀襲擊事件，一名持刀男子於購物大道向途人施襲。警方指，事件中有3名青年。疑兇現在仍然在逃，警方正追捕一名四十五至五十歲，身穿灰色運動外套的男人，相信是北非移民，不排除有同黨參與。

事件發生於當地時間29日晚上大約7時45分，警方發言人凱珀（Marije Kuiper）表示，一名男子持刀在距離市中心不遠的一條購物街襲擊途人，網上流傳的片段顯示，大批民眾爭相走避。警方其後到場圍起封鎖線調查，並追捕疑犯。當局原先指疑兇是一名年約40多歲的北非裔男子，但凱珀稱警方尚未掌握疑兇身份。

警方指，三名傷者受輕傷，經檢查後已經出院。由於事件與英國倫敦橋發生的持刀恐怖襲擊事件相隔數小時，因而引起荷蘭民眾憂慮事件是否屬同一性質。當地國營電視台NOS引起多名消息人士指，現階段沒跡象顯示海牙的事件與恐怖主義有關。凱珀表示，現時猜測事件動機是言之過早。

荷蘭在2018年8月曾經發生類似的襲擊事件，當時一名19歲阿富汗男子在阿姆斯特丹中央火車站襲擊途人，導致兩名美國遊客受傷，檢察部門其後指事件涉及恐怖主義。