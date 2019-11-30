Facebook應新加坡要求向「不實」貼文發出「更正通知」

新加坡政府11月29日第二度引用防止假新聞的新法例，要求Facebook就新聞網站States Times Review在其專頁上發布含有不實訊息的貼文發出更新通知。公司按新加坡要求，已於30日在貼文下方附上要求專頁管理人更正的通知。

圖為新加坡網民在States Times Review的Facebook專頁上看到的更正通知。（States Times Review的Facebook專頁截圖）

更正通知位於在貼文下方，並附上一句話：「Facebook根據法例要求告訴您，新加坡政府指這貼文有虛假訊息。」Fb在「通知」下方附上新加坡政府網站Factually的連結。



新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）28日通過向經營專頁的新加坡博客陳智祥（Alex Tan Zhi Xiang）發出更正通知，要求他就23日早上發佈的貼文澄清當中不實內容，但陳智祥以自己是澳洲公民為由，表示不會遵守外國法例。防止網絡假信息和網絡操縱辦事處29日又發公告指，要求Fb在涉事貼文發出「更正通知」。

Facebook發言人就事件回應：「在法例生效之初，我們希望新加坡政府確保這不會影響表達自由。」

涉事貼文在23日發出，指執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）會在往後的選舉中調派一名基督教傳教士參選，目的是吸引教徒票。此外貼文亦提及一名「爆料人」因為披露候選人的宗教聯繫而被捕及被起訴。Factually網站指出，這些說法都是錯誤以沒有根據的。

新加坡政府自10月2日實施《防止網絡假信息和網絡操縱法》（簡稱：POFMA）以來，在11月25日已首度引用這條新法例，要求反對黨新加坡前進黨員鮑耶（Brad Bowyer）更正一則Fb貼文。違例者最高刑罰為入獄10年以及罰款10萬新加坡元。