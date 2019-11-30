日本高官勸印度重返RCEP談判

11月29日至12月1日，日本外相茂木敏充和防衛相河野太郎對印度首都新德里進行為期三天的訪問期間，出席首次日印外長防長磋商（2+2磋商），面向儘快簽署日本自衛隊和印度軍隊相互融通物資和勞務的《物資勞務相互提供協定》（ACSA）展開討論。雙方將瞄準中國的海洋活動，確認加強安保合作。

除此之外，此次訪問期間，日本還將向印度傳達包含印度在內16國進行RCEP（區域全面經濟夥伴關係）談判的必要性。

日本共同社11月30日報道，2+2磋商前，茂木敏充與河野太郎對印度總理莫迪（Narendra Modi）進行了禮節拜訪。茂木敏充就印度暗示退出談判RCEP，強調了包括印度在內談妥的重要。兩國還舉行了外長會談和防長會談。

另據彭博社11月29日報道，日本經濟產業副大臣牧原秀樹在接受彭博社採訪時稱，日本不會考慮在沒有印度的情況下簽署RCEP。他稱，日本以儘早實現RCEP簽署為目標，對日本政府來說可以考慮「至少將印度摻合進來的談判」。

牧原秀樹同時透露，日本首相安倍晉三將於12月中旬訪問印度，日本政府將藉此行努力說服印度。

印度11月份宣布退出RCEP談判，稱該協議對該國最弱勢公民的生計可能造成影響。

中國官媒《環球時報》11月30日引述消息人士分析稱，印度和日本當前均有在印太地區進一步深化合作的願望。特別是在RCEP問題上，日本始終將印度視為在該機制下增加其自身話語權甚至「制衡中國」的「戰略砝碼」，因而此時提出非印度加入不籤，也並不算意外。

該消息人士還表示，其實早在11月初舉行的RCEP國家領導人曼谷峰會前，日本就已多次對外釋放消息，稱願為印度協調各國立場，以滿足印度關切，換取印度加入RCEP。而事實上，日本真正的用意是拉攏印度，稀釋中國在RCEP中的話語權。日本擔心在加入RCEP後受制於中國，印度自然成為其努力爭取的對象。一旦印度最終決定退出，那麼日本將感到更加孤獨。