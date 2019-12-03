北約峰會中國崛起首次成焦點　美敦促北京遵守全球秩序

北約（NATO）各國領導人12月3日將在倫敦開始為期兩天的北約特別峰會，會上將討論「中國崛起」等議題，這是北約首次將中國議題納入峰會的正式議程。

「中國正在靠近我們」

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）2日報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2日在倫敦對記者表示，北約需要應對日益強大的中國帶來的挑戰和機遇，但他補充說，擁有29個成員國的北約不希望把北京當作敵人。

斯托爾滕貝格說：「我們看到的是中國的崛起正在改變全球力量平衡，中國的崛起——經濟的崛起，軍事的崛起——提供了一些機遇，但也帶來了一些嚴峻的挑戰。」

斯托爾滕貝格說，雖然北約不會介入南海問題，但中國正在參與距離歐洲更近地區的經濟和軍事項目，對基礎設施建設進行了大規模投資。

斯托爾滕貝格說：「我們在非洲看到他們，我們在北極看到他們，我們在網絡空間看到他們，中國現在擁有世界上第二大國防預算」，「當然，這對北約來說會有一些後果。」

美大使敦促中國遵守全球秩序

CNBC 2日報道，美國駐北約大使哈奇森（Kay Bailey Hutchison）2日表示，中國的發展現在已經構成威脅，是尊重全球規則的時候了。

哈奇森表示，到目前為止，世界上其他國家都容讓中國不達到世界貿易組織（WTO）的標準，但現在是停止這種做法的時候了。

哈奇森說：「他們（中國）現在已經變成了競爭對手，但他們仍然希望得到默許，不遵守規則，竊取技術和知識產權」，「我們讓他們得過且過，現在不行了。他們是競爭對手。一個非常強大的競爭對手。」

哈奇森表示，在國際商業中與中國做生意的任何人都支持特朗普總統對北京的堅定立場。

她說：「我們現在對中國說，你們不能利用你們過去擁有的優勢，你們必須進入一個公平的競爭環境，因為你們正在成長。」

哈奇森說，由於中國軍事力量的快速增長，北約現在正在評估中國的軍事行動。

她說：「我們必須面對這個問題。我們希望中國成為敵人嗎？不，我們沒有，但我們必須做好準備。」

哈奇森說，現在還不是宣布中國為對手的時候，應該繼續努力使中國成為一個強大和公平的貿易伙伴。