【一分鐘看世界】北約峰會、中加關係、特朗普彈劾調查新階段

早晨，今天是12月3日，星期二。 清涼乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

北約峰會即將揭幕

北約峰會12月3日至4日在英國倫敦舉行，不過各國領袖在會前劍拔弩張，為峰會增添不少火藥味。首先法國總統馬克龍曾形容北約處於「腦死亡」狀態，惹來盟友不滿，有傳美國總統特朗普私下曾表示對馬克龍不滿；其次英國首相約翰遜向特朗普發炮，呼籲美方不要干擾英國大選；此外各國就應對中國和土耳其購買俄製導彈等議題出現分歧，也令成立70周年的北約蒙上陰影……（按此閱讀更多）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在比利時布魯塞爾召開記者會。（Reuters）

加拿大謹慎處理中國議題

中國電訊商華為副董事孟晚舟被加拿大拘押一周年，中方要求加拿大儘快放人。孟晚舟則發表公開信感謝各方支持，稱學會了堅強承受；其父親任正非受訪時曾稱孟晚舟成為中美貿易談判的籌碼是一件值得驕傲的事。除了孟晚舟事件外，5G無線網絡建設和拘留兩國公民等持續影響中加關係的發展，至於近日有加拿大議員表態《香港人權與民主法》，更是令中加之間添加了更多的變數……（按此閱讀更多）

華為副董事孟晚舟被加拿大拘留一周年。（Reuters）

特朗普拒出席彈劾調查聽證會

美國眾議院即將公布總統特朗普的彈劾調查報告，並於4日召開聽證會。司法委員會去信邀請特朗普出席聆訊，惟特朗普以「不公平」為由拒絕到場。由於這場聽證會適逢特朗普出訪倫敦出席北約峰會，國務卿蓬佩奧批評眾議院的安排不恰當。不過有分析認為，特朗普不出席聽證會背後也有利害計算……（按此閱讀更多）

日本印度在RCEP的談判

日本與印度11月底舉行首次外長與防長會談，期間日方談到印度在區域全面經濟夥伴關係（RCEP）的必要性，並且勸說印度重返談判桌。日本首席談判代表曾表示如果印度不加入RCEP，日本也不會簽署協定，不少外國媒體認為，日本的言論意味有意棄權或者發出制衡中國的信號，然而也有分析認為日本是在敦促印度加入，並期望利用RCEP的多邊框架開拓印度市場……（按此閱讀更多）

氣候峰會揭幕 籲各國不應向暖化投降

聯合國氣候變化峰會在西班牙馬德里揭幕，聯合國秘書長古特雷斯在開幕會議上強調，氣候危機威脅自身文明，人類必須即時行動。他促請各國政府在對抗氣候變化問題上選擇希望，而不是選擇投降的道路……（按此閱讀更多）

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