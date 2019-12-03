世貿指歐盟國家仍予空中巴士非法補貼　美國：或擴大徵稅

世界貿易組織（WTO）12月2日在裁決中否定歐盟聲稱不再為飛機生產商空中巴士（Airbus）提供補貼的說法。歐盟表示會上訴。美國正處於阻止世貿上訴機構（Appellate Body）再就任何新的上訴做出裁決的關口。美國亦在裁決出爐後表示，會在種類廣泛的歐洲產品加徵收報復性關稅。

世貿組織12日發布的合規報告中，發現空巴A350及A380因過去獲得歐洲政府發放貸款而繼續得到補貼。空中巴士的競爭對手、來自美國的波音（Boeing）曾在其向世貿提出的投訴指出，歐盟國家政府此舉為空巴帶來不公平的優勢。

合規小組2日否定歐盟聲稱空巴將停產銷情不理想的A380、對波音來說已不再是威脅的說法。空巴之前指世貿撤除有關A380導致波音銷售上有損失的講法，意味美國應將關稅減少20億美元，至55億美元。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）2日指出，世貿的決定確認歐洲國家對空巴的補貼持續，繼續傷害美國航空業，需要採取有力的行動去消除這些扭曲市場的補貼。 美國貿易代表處（ Office of the United States Trade Representative）同日亦有回應事件，指報告中沒有東西顯示美國報復性關稅可減20億美元。

世貿10月同意美國以歐盟國家政府給予空巴補貼為由，對歐盟產品實施75億美元的關稅。被課徵關稅的產品，大部分是空巴的飛機、以及芝士、橄欖及單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）等產品。