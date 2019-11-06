【進博會】兩年未獲中國新訂單　波音：有信心重新打開中國市場

第二屆中國國際進口博覽會已於周二（5日）在上海開幕，雖然美國沒有派出任何高級別代表，但仍有不少美國企業來華參會。 據內地傳媒報道，近期備受醜聞困擾的波音公司亦有參會，其中國區首位女總裁謝利嘉（Sherry Carbary）指，有信心波音公司可以重新打開中國市場。

謝利嘉稱，波音公司2018年就參加了第一屆進口博覽會，向中國學習到了很多東西，這也是為甚麼2019年還要再次參加進博會的原因。在採訪中，謝利嘉也稱讚了中國航空市場不斷的擴大及開放，表示波音公司已經進入中國市場50多年時間，而中國市場也即將取代美國市場成為全球第一大航空市場。

一名參觀者在波音公司的展區體驗模擬駕駛。（中新網）

謝利嘉也提到了波音公司面臨的困難，由於眾所周知的原因，波音公司在過去兩年中沒有從中國市場獲得一架新的飛機訂單。但是謝利嘉對中國市場依然有信心，表示期待與中國國內航空公司成為合作伙伴，有信心重新打開中國市場。

2018年10月至2019年3月，印尼獅航和埃塞俄比亞航空接連發生波音737MAX系列飛機墜機事故，共導致346人死亡。此後多國停飛該系列客機或禁止其飛越領空，其中，中國是率先宣布停飛波音事故機型的國家。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月12日在推特（Twitter）上說，美中兩國達成初步貿易協議，除了促成中國採購數十億美元的美國農產品之外，也可能讓美國飛機製造商波音賣出多達200億美元的飛機。但相關消息並未得到中國官方以及波音方面的證實。

早在10月份，波音公司曾發布第三季度財報。財報顯示，這間擁有百年曆史的老牌企業在第三季度的營業額和淨利潤再次大幅下降。波音公司CEO說，中美貿易戰讓波音公司無法從中國巨大的航空市場上分得一杯羹。第三季度波音公司的淨利潤為11.67億美元，在低於市場預期的同時，按年下降51%。2019年前9個月，波音營收為586.48億美元，2018年同期為727.86億美元；淨利潤為3.74億美元，2018年同期為70.36億美元。

波音公司同時在第三季度財務報告中指出，「鑑於目前全球貿易環境」，波音公司計劃從2020年年初開始將787機型月產量減少到12架。這一情況至少會持續到2022年。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，中美貿易戰中不斷提高的關税已經迫使波音公司減少波音787夢幻客機的產量。波音公司方面表示，在找到解決辦法之前無法恢復產量。 波音公司首席執行官米倫伯格（Dennis Muilenburg）稱，「過去兩年來自中國的訂單缺失給我們的生產帶來壓力。」CNBC引述波音公司首席執行官米倫伯格的話說，波音公司會繼續關注了解中美貿易戰的談判進程。他說：「我們繼續懷有希望，波音最終能夠成為解決貿易戰協議中的一部分。」

波音在進博會上展示一款全新的模擬機。（中新網）

中美貿易戰雙方互加關税給美國一些企業對華出口製造了很大的障礙，波音公司就是這些受害企業中的一間。米倫伯格指出，航空業是美國對華出口的最大產業，每年可以為美國帶來800億美元的順差。

另據中國官方數據顯示，此次參加上海進博會的美國企業近200間，比2018年增長了18%，美方參展的面積達到4.75萬平方米，居各參展國首位。

但就此次進博會，美國確認不會派任何高級代表參加。對此，中國外交部發言人耿爽11月1日回應稱，「第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行，截至目前共有63個國家將來華參加國家展，有來自150多個國家和地區的3000多家企業要來參加企業展，這些數量均超過了首屆，至於美方表示他們不會派高級代表來參加進博會，他們來，我們歡迎，他們不來，也沒甚麼大不了。」

（綜合報道）