世貿組織上訴機構成員將離任　下周面臨停擺危機

彭博社12月2日引述知情人士報道，世界貿易組織（World Trade Organization）上訴機構餘下三名成員的其中一位即將離任，上訴機構11日起或停擺，屆時世貿組織最重要的功能將會陷癱瘓。

世界貿易組織上訴機構餘下三名成員的其中一位即將離任，上訴機構11日起或停擺。（視覺中國）

報道指，上訴機構主席格雷厄姆（Thomas Graham）向官員透露，除非上訴機構秘書長Werner Zdouc辭職，否則11日任期屆滿後，將不會同意審議貿易爭端。格雷厄姆向世貿組織官員投訴，Zdouc不適合擔任秘書長，並指Zdouc試圖引導上訴機構成員作出符合自己觀點的裁決。

據知情人士透露，世貿組織總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）11月21日邀請現任三名上訴機構成員出席會議，分享有關對於Zdouc的看法，並詢問會否反對辭退Zdouc。三名均表示同意解除Zdouc的職務，不過阿澤維多上周決定不對Zdouc採取任何行動。

停擺危機是源於美國阻止任命上訴機構的新成員。特朗普政府批評上訴機構超越職權範圍，並侵害美國主權。12月11日起，當格雷厄姆和另一名成員的任期屆滿，將未有足夠成員對新案件作出裁決。

傳統上，上訴機構成員任期屆滿後，仍可以審議貿易爭端。不過格雷厄姆的離任意味現有的上訴申請也會陷入法律困境。美國同時威脅阻止通過世貿組織的預算，或導致整個組織於1月1日起停擺。