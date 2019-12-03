美國擬針對數碼稅及空中巴士開徵報復關稅　美歐貿易戰或再打響

美國貿易代表辦公室（USTR）12月2日公布調查結果，稱法國針對科技企業徵收的數碼稅對美國不公平，要脅對法國商品加徵100%關稅。同日世貿發表報告，稱法國空中巴士得到歐盟國家補貼，削弱美國波音的競爭力，美國正準備向法國空中巴士徵收報復式關稅。

今天大部分流行科網大企，大都來自美國，因此開徵數碼稅對美國影響最大。（Reuters）

兩則消息讓人擔憂，美歐的貿易戰警鐘或將再打響。

法國在7月時通過規定，將對在法國網上收入超過2500萬歐元，及全球總收入7.5億歐元的企業徵收3%的數碼税。雖然規則全球適用，但全球最大的科企如Google、Facebook、Amazon等均來自美國，更多的美國企業會受到影響。

然而目前並不只法國有意徵收類似關稅，意大利、奧地利、土耳其等均同樣有意徵收同樣關稅。美國對法國展開調查結果，表示法國歧視美國科企公司，打算向法國總值24億美元的貨品徵收關稅報復，並考慮對意大利、奧地利等國展開同類調查。

法國表示若美國願意在以巴黎為總部的經合組織（OECD）領導下，協助制訂全球統一措施，法國將願意減免相關稅項。法國曾推動歐盟範圍內的數碼徵稅，但因瑞典、芬蘭、丹麥和愛爾蘭四個國家反對而失敗。

空中巴士與波音之爭持續15年，相信歐盟將不服裁決上訴。（Reuters）

但同時發生的還有法國的空中巴士與波音之爭，世貿發表報告，稱法國空中巴士得到歐盟國家補貼，削弱美國波音的競爭力。空中巴士和波音是世界最大的兩間飛機生產商，雙方互相控告對方透過國家補貼造成不公平競爭，如3月波音才在一宗案件中敗訴。

但有關裁，使原本已經繃緊的美歐貿易關係變得更緊張，美國已表明將啟動程序，對歐盟產品加徵關稅。目前正評估加徵的幅度，及將更多歐盟產品納入關稅範圍。

儘管後者與數碼稅無直接關係，但兩者同時刺激美國政府的關稅報復政策。美國針對歐洲國家的貿易調將陸續有來，美歐的貿易戰警鐘或將再次打響。