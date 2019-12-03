【中美貿易談判】特朗普：等到美國大選後　再跟中國達協議或更好

12月3日至4日，北約於英國倫敦召開成立70周年特別峰會，美國總統特朗普也將出席這次峰會。特朗普在英國還談到了中美貿易協議。

特朗普：待大選後再達成協議或更好

美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日在英國對記者說，中美談判進展很好。「我不認為是否取決於他們（中國）要不要達成協議，是我想不想達成協議。」

特朗普還說，對於中美協議，他不設最後期限。他還說，等到美國大選之後，再同中國達成協議可能更好。

特朗普12月3日表態稱，沒有簽署中美協議的最後日期。這和他之前的不急於達成協議的表態一脈相承。（AP）

特朗普還說：「但是他們現在想要達成協議，我們要看看協議是否是對的，協議必須是對的。」

外界一直認為，中國想要看看特朗普能不能贏得2020年的大選，所以不急着同他簽署協議。不過特朗普此前也警告中國不要拖延，否則明年等到他贏得了大選，協議會更加苛刻。

中美貿易戰持續多時，特朗普10月11日在白宮接見了劉鶴，宣布中美達成第一階段協議，並且很快將正式簽署協議。特朗普原本計劃在11月的智利亞太經合組織（APEC）峰會上會晤中國國家主席習近平，並簽署協議。但是由於智利取消舉辦APEC峰會，協議的簽署計劃被打亂。

此外，在接下來的幾個星期裏，兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。

特朗普最近簽署的「香港人權與民主法案」也給中美貿易談判帶來了更多的阻力。

中國官方的態度似乎也變得更加強硬。中國官媒《環球時報》12月1日在Twitter上引用北京消息人士表示，中國堅持，要達成第一階段貿易協議，美國必須撤銷關税。內容強調，美國承諾取消原定於12月15日開徵的關税並不能取代這項條件。

美國預計在12月15日對大約1,560億美元的中國商品加徵15％的關税。外界普遍猜測，如果達成協議，這些關税將被取消。但是中國要求取消此前所有加徵關税。這也是雙方至今談不攏的原因。美國目前已經對大約3,800億美元的中國商品徵收了關税。

特朗普12月2日對記者說，「香港人權與民主法案」的生效對美中貿易談判「沒有好處」，不過他說，他相信北京仍然希望達成協議。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月2日在接受福克斯新聞採訪時說，如果美中兩國不能達成貿易協議，美國將提高對中國商品的關税。

羅斯說：「12月15日是合理的最後期限，如果從現在到那時什麼都沒有發生，總統已明確表示，他將加增關税。」