【中美貿易談判】美國專家：兩國達成首階段協議機率逾50%

美國有專家認為,美中達成「第一階段、瘦身版」協議的概率超過50%,與北京達成貿易協議有助於美國總統特朗普(Donald Trump)轉移外界對美國內政的注意力,他目前正面臨彈劾調查。

據美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)12月3日報道,美國耶魯大學教授羅奇(Stephen Roach)認為,美中仍很有可能會簽署一項「第一階段、有限的」貿易協議,因為兩國領導人都有國內政治方面的需要。

擔任耶魯大學傑克遜全球事務研究所(Jackson Institute for Global Affairs)高級講師的羅奇對CNBC稱,美中達成「第一階段、瘦身版的」協議的概率超過50%,很大原因是美國總統特朗普與中國國家主席習近平都出於國內政治原因而需要這份協議。

羅奇認為,與北京達成貿易協議可以幫助美國總統特朗普「轉移注意力」,使外界不去關注他在國內面臨的政治問題,特朗普在華盛頓正面臨民主黨發起的彈劾調查。

他說,毫無疑問,美中第一階段的協議是欺騙性的,不會對美國家庭和美國消費者產生有意義的積極影響。

羅奇解釋說,雖然初步協議解決了華盛頓和北京之間的雙邊貿易逆差,但協議並未承認美國對其他國家的現有貿易逆差。他說:「這純粹是個政治解決方案的協議。」

羅奇認為,雖然很難預測關税戰線的下一個「轉折」,但他認為特朗普可能「準備在這一點上退讓一點」,就像特朗普10月份所做的那樣,當時特朗普暫停了對價值2,500億美元的中國進口商品關税上調的計劃。

羅奇續指,特朗普在12月中旬的最後期限前的13天至14天內也會做同樣的事情,「他會把事情不斷的往後推遲。(kick the can down the road)」