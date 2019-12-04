美眾院彈劾調查報告出爐　批特朗普妨礙國會屬「史無前例」

美國眾議院情報委員會12月3日公布總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查報告，批評他藉外國干預增加連任機會，形容他指示了一場史無前例的行動妨礙國會。

民主黨領導的情報委員會公布長300頁的報告，指控特朗普濫權，利用美國軍事援助，以及委派白宮官員訪問，以向烏克蘭施壓調查政敵前副總統拜登（Joe Biden）父子，從而獲取政治利益，指有關行為違反總統誓詞。

報告批評，特朗普置個人及政治利益高於國家利益，尋求破壞美國選舉過程的完整性，並且危害國家安全。報告指控特朗普濫用權力，阻撓證人前往國會作證，及拒絕理會國會所需的文件及資料，有妨礙司法程序之嫌，形容特朗普是史上首名美國總統尋求完全阻止眾議院的彈劾調查。

情報委員會主席希夫（Adam Schiff）稱，如果國會不為此懲罰特朗普，將等同乞求相同事件再次發生。他稱如果委員會揭發更多不當行為，相關檔案將會交給司法委員會。司法委員會將於當地時間4日舉行聽證會。

身處英國倫敦的特朗普再次否認做過錯事，批評調查是「獵巫行動」及「十分不愛國」。白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，眾議院的民主黨人展開了「“單方面的虛假程序」，並未能產生任何有關特朗普不當的證據。