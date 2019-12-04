美眾議院通過《維吾爾人權法》　蓬佩奧或成中國反擊對象

美國眾議院12月3日接近一致通過《2019年維吾爾人權政策法案》。有分析人士認為，中國可能對這條涉新疆法案採取更強烈回應。

眾議院12月3日壓倒性通過了《2019年維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act of 2019），這是繼《香港人權與民主法案》之後，美國國會再次表決針對中國人權問題的法案。

該法案以407票支持、1票反對的表決結果獲得通過。投下唯一反對票的是來自來自肯塔基州的共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）。眾議院在11月表決《香港人權與民主法案》時，他亦是唯一投下反對票的人。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在法案表決前表示，「我們向北京發出信息，美國正在注視，我們不會保持沉默。這項立法將幫助我們揭開真相。」

多名中國高官恐受制裁

美國參議院今年9月通過了《維吾爾人權政策法案》。眾議院剛剛通過的法案被視為這部法案的增強版，它納入了參議院法案的內容，並結合了另外兩部眾議院新疆法案的內容。

彭博社3日報道，這部法案要求特朗普（Donald Trump）政府對中國鎮壓穆斯林少數民族的行動作出更強硬的回應。

法案要求特朗普在120天內向國會提交在新疆或中國其他地區侵犯人權中國高官的名單，對這些中國高官實施制裁，其中包括中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國。法案還要求實施出口禁令。

這部法案接下來將交給參議院進行表決，然後交由特朗普簽署或否決，白宮至今尚未公開表示特朗普的決定。

特朗普或陷入兩難

美國國會蘭托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）共同主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）3日在院會發言時，呼籲特朗普政府採取行動，讓中國為其「侵犯人權」的做法負責。

法案推動者、眾議院外交委員會亞太小組委員會主席、民主黨人舍爾曼（Brad Sherman）表示，這項法案結合了三項法案、來自兩黨兩院的合作。

彭博社稱，有關中國人權問題的立法罕見獲得美國兩黨的一致支持，這讓特朗普陷入了兩難境地，特朗普無法承受失去反對國會政治資本的代價。

特朗普2日表示，《香港人權與民主法案》的生效可能會使華盛頓與北京達成貿易協議的努力變成更為複雜，但他相信「北京仍然希望達成協議」。

北京或做出猛烈報復

中國外交部4日就有關法案獲美國眾議院通過一事作出回應，指法案蓄意詆譭中國新疆的人權狀況，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。外交部發言人華春瑩在聲明中表示，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。她強調，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。因此奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政，並稱北京方面將根據形勢發展做出進一步反應。

路透社引述分析人士報道，中國或會為此作出更猛烈的回應，但不少人對於北京會否向像美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人士拒發簽證表示懷疑。蓬佩奧曾表示，中國對待維吾爾人的方式是「世紀的污點」，但其言論多次遭到北京方面的譴責。

該報道亦中提到，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進3日在Twitter發文，中國可能禁止所有持美國外交護照的人員進入新疆，北京還在考慮對在新疆問題上「表現惡劣」的美國官員和議員實施簽證限制。