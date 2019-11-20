【人權法案】一文看懂法案重點　若取消香港特殊地位猶如雙刃劍

美國參議院11月19日晚上通過《香港人權與民主法案》，究竟這項法案的內容是什麼、會帶來什麼影響？法案將要求美國定期審視香港的自治程度，不少人擔心美國有機會取消賦予香港有別於中國內地的「特殊地位」，此選項能打擊香港作為國際金融中心的地位，但不免也傷害在港的美國企業，可謂一把雙刃劍。

大眾關注的重點主要有兩項：

（一）定期審視《美國——香港政策法》。法案要求美國國務評院每年評估港府在立法、行政和司法部門在維護法治和保護公民權利上達到「自主決策」，以證明仍有足夠自治去享受美國給予的特殊待遇；如果發現港府有違人權、自由和自治，可取消《香港政策法》中賦予香港有別於中國的「特殊地位」。

（二）對中港官員或實體實施制裁。法案將對威脅移交、任意關押和酷刑等、屢次違反《中英聯合聲明》和《基本法》、損害美國在港的國家利益，以及進行其他嚴重侵犯國際人權行爲等「負有知情責任」人士和實體實施制裁，包括拒發簽證、凍結財產和追究責任。

法案的其他內容，也包括若有香港市民因為參加非暴力抗爭而遭拘捕，美方不會以此為由拒絶批出簽證等等。

防暴警察在香港理工大學門外（Reuters）

取消香港特殊地位是雙面刃

外界關注取消香港特殊地位的選項，一旦華府實行，香港將失去獨立關稅區地位，嚴重影響香港作為國際金融及商業中心的根基。

雖然取消香港特殊地位將打擊香港政府，但此舉也會影響眾多在港或在港有投資的美國企業，再者美國作出有關決定時需要進行聽證會，這種可能損國美企利益的決定或未必獲得國會通過。

《美國之音》11月18日刊出文章《美如若通過香港人權與民主法案會懲罰錯人？》，內容引述美國喬治城大學法學中心亞洲法律研究所教授費能文（James Feinerman）認為，香港人權法案一旦通過，會讓美國在香港的利益受損，他稱香港龐大的法律體系和國際銀行體系與全球市場密切相連，特別是與美國的體系相連。

不過文章也提到，美國國會領袖則提倡價值觀要超過商業利益。

示威者與警方在理工大學正門爆發激烈衝突（Reuters）

制裁官員

《香港人權與民主法案》通過後，美方可藉人權等理由，對中港官員或實體實施制裁。分析認為，這項措施能禁止有關人士出入境美國國和凍結其資產，也能限制部分企業實體和美國做生意，對能他們做成實質威脅；加上此舉針對性高，不會大範圍影響美國經濟利益和兩國大局，也能顯示美國對香港問題「有所作為」，故相信美方更偏向採用。

法案尚待整合及特朗普簽署

目前《香港人權與民主法案》已通過眾議院和參議院獲一致通過，加上成功在參議院闖關，不過並未正式成為法律，仍要待兩院整合法案版本，成功之後再交予總統特朗普決定是否簽署。