美朝談判期限逼近　金正恩騎白馬攜李雪主再登白頭山

美朝談判年底期限逼近。朝鮮中央通訊社12月4日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩與夫人李雪主等人騎白馬登白頭山，參觀革命戰跡地。有分析員指，金正恩登白頭山或意味平壤將對國際社會採取更加對抗的立場。

金正恩兩個月內第二次登白頭山。（美聯社）

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朝鮮勞動黨中央政治局常委、國務委員會第一副委員長、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海，朝鮮人民軍總參謀長朴正川陸軍大將，人民軍各軍種司令官和軍長、黨中央幹部陪同金正恩參觀革命戰跡地。

報道引述金正恩指，參觀白頭山地區革命戰跡地，目的是在面對「帝國主義者空前未有的封鎖打壓活動」，向民眾灌輸白頭山的「不屈革命精神」。

「升級版」白馬 配襯金色飾物

金正恩通常於朝鮮有重大發展期間登白頭山，例如發射導彈。10月登白頭山時，外界猜測朝鮮核談判策略有所改變。今次是金正恩兩個月內第二次登白頭山，而朝中社的相片顯示，金正恩所騎的白馬與過往不同，馬鞍和馬具均配襯金色的飾物。

金正恩（中）10月在胞妹金與正（左）陪同登上白頭山時，白馬並沒有配襯金色飾物（朝中社）

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韓國延世大學的德勒里（John Delury）指出，雖然仍未清楚金正恩的計劃，但登白頭山的舉動意味外交窗口正在迅速關上。他認為，2020年將會是重要的一年，而且並非外交和峰會的一年，而是展示國力的一年。

朝鮮新聞網（NK News）分析員李敏英（Rachel Minyoung Lee，音譯）指，金正恩由高級軍官陪同而非黨官員，加上官媒其他近期有關軍事的公告，反映朝鮮有機會轉向較軍事化的路線。