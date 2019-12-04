【北約峰會】馬克龍特朗普角色互換　北約未來何去何從？

北約（NATO）峰會在英國倫敦召開，特朗普昔日曾在北約「有你講無人講」，使歐洲領導人失去平衡，但隨着法國總統馬克龍的「北約腦死亡論」，今次輪到特朗普失去平衡。這種角色互換不僅是令人震驚的轉變，也突顯馬克龍的雄心勃勃，以及歐洲不斷變化的格局。

歐洲格局變化

對於以「大顛覆者」而自居的特朗普而言，目前的歐洲格局已有所改變：最親密的盟友英國首相約翰遜（Boris Johnson）與他保持距離，呼籲美國不要介入12月英國大選；德國總理默克爾（Angela Merkel）的任期則即將結束，馬克龍恐取代默克爾，成為特朗普在歐洲的主要對手。

馬克龍11月7日形容北約處於「腦死亡」狀態，使得過去大部分時間都意見相反的特朗普與默克爾，反而難得保持一致，異口同聲反駁法國。特朗普12月4日與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面時，批評馬克龍的言論非常討厭及具侮辱性，亦不尊重盟友。馬克龍就回應指，明白言論會令人震驚，但維持立場。

北約（NATO）峰會12月3日至4日在英國倫敦舉行。（AP）

美法角式互換

曾經威脅退出北約、多次指摘盟友的特朗普，今次一反常態變成北約的「忠實擁護者」。究其原因，是因為他的連任競選迫在眉睫，所以重新調整策略，希望將北約成為自己的外交政策成就。

同時，馬克龍對歐洲及不依賴美國的主張，使他們二人的角色互換。處於尷尬境地的特朗普，要打圓場強調美法關係良好，認為兩國只存在小爭議，相信能夠解決。

對於以「大顛覆者」自居的特朗普而言，目前的歐洲格局已有所改變。（Reuters）

北約未來合作

正如特朗普所言，分析相信，自信又雄心勃勃的馬克龍對北約的態度，雖與美國有分歧，但大體上其實是一致，特朗普亦不會是北約的捍衛者。分析指出，美法均相信應該​​把北約重點放在反恐上，相信兩國仍可這一點合作。

正如上述所言，歐洲局勢不斷變化。專家指出，約翰遜雖然目前暫時遠離美國，但若他成功贏得大選，並帶領英國脫歐，他將比以往任何時候，都更加依賴與特朗普的關係。屆時各國在北約的角色，又可能會再出現變化。