【中美貿易談判】特朗普女婿庫什納參與談判　有利達成協議？

中美正在緊鑼密鼓地籌備第一階段的貿易協議，美國總統特朗普（Donald Trump）卻突然說，不介意等到2020年大選之後再簽協議。然而特朗普的女婿庫什納參與談判，這或是一個積極信號。

美國總統特朗普12月3日在英國對記者說，中美談判進展很好。「我不認為是否取決於他們（中國）要不要達成協議，是我想不想達成協議。」

特朗普還說，對於中美協議，他不設最後期限。他還說，等到美國大選之後，再同中國達成協議可能更好。特朗普還說：「但是他們現在想要達成協議，我們要看看協議是否是對的，協議必須是對的。」

與此同時，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月3日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站採訪時說，在2020年大選之後再簽署協議，可以使得一些北京自認為是談判籌碼的東西遭拿下枱面，因為一旦大選舉行了，特朗普會再次贏得選舉。這就不會再影響美國的談判地位了。

羅斯還說，無論什麼時候，特朗普的目標一直都是獲得一份正確的協議。他的目標沒有變。「如果我們沒有達成介意，他會非常高興繼續加徵新的關税。」

中美目前正在籌備第一階段的協議，但是兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。

有分析認為，中國想要看看特朗普能不能贏得2020年的大選，所以不急着同他簽署協議。不過特朗普此前也警告中國不要拖延，否則明年等到他贏得了大選，協議會更加苛刻。

美國預計在12月15日對大約1,560億美元的中國商品加徵15％的關税。外界普遍猜測，如果達成協議，這些關税將被取消。但是中國要求取消此前所有加徵關税。這也是雙方至今談不攏的原因。美國目前已經對大約3,800億美元的中國商品徵收了關税。

針對特朗普的最新表態，美國《市場觀察》網站12月3日報道稱，特朗普的言論僅僅是一種談判策略，還是代表着談判完全破裂的可能性，仍然無法確定。

安聯投資管理公司的高級投資策略師里普利（Charlie Ripley）說，投資者們曾經看到一份中美貿易協議取得進展，如今卻看到了不同的畫面。

《華爾街日報》12月4日報道稱，這一表態令市場陷入恐慌，也引發了對兩國能否找到足夠共識來阻止新關税生效的質疑。

報道還稱，但美國政府官員及與特朗普關係較為密切的人士表示，特朗普這一表態很可能是為了爭取談判籌碼，而不是發出談判已發生根本性破裂的信號。

美方指出，白宮顧問、特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）近期的參與證明談判正接近尾聲。庫什納扮演的角色是解釋特朗普將認為協議的哪些方面是可接受的，而且他與美國貿易代表、特朗普的首席談判代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及中國駐美國大使崔天凱有着不錯的合作。

特朗普的前通訊主管米勒（Jason Miller）表示，能讓特朗普最終在選舉中受益的是達成一項協議，而不是與中國打貿易戰。米勒稱，特朗普在批准一項協議前，需確保中國提出不錯的提議。

美國《政治報》此前也披露，庫什納和美財長姆努欽（Steven Mnuchin）一直勸說特朗普儘快與中國達成協議。