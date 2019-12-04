【中美貿易戰】專家：美中長遠不可能達成協議　除非一方有優勢

美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日表示，有可能延期簽署美中第一階段貿易協議。但投資公司Plurimi Investments的首席投資官阿姆斯特朗（Patrick Armstrong）認為，美中貿易談判從長期來看不可能達成協議。

中美能否握手言和，簽署協議，是國際社會關注的焦點。不過愈來愈有聲音指出，兩國不可能很快達成協議。（Reuters）

韓國紐西斯通訊社12月4日報道，阿姆斯特朗指出，美中不是貿易戰爭，而是霸權戰爭，除非有一方佔據單方面優勢，否則兩國的貿易矛盾會一直持續下去。並且，阿姆斯特朗認為，「雖然短期內兩國可以停火，但從長遠角度來看，貿易戰會持續下去，直到一方完全失敗」。

韓國《亞洲經濟》12月4日報道，韓國NH投資證券研究員趙延洙（音譯）表示，中美之所以不能達成協議，是因為中國主張美國應撤銷對中國商品施加的現有關税，而美國則堅持除非中國解決侵犯知識產權、強制技術轉讓等問題，否則不會取消關税，可以看到雙方在上述問題上無法達成協議。

趙延洙預測，當前第一階段貿易談判將會有兩個發展方向。特朗普提出將貿易談判推遲至2020年美國總統大選之後，因此中美之間有望度過一個「平穩期」。在這樣的背景下，美國聯儲局（FED）實施寬鬆政策及對大選候選人實施刺激經濟政策的期待感或令美國經濟慢慢恢復。

但此時若中國宣布採取報復措施，情況則會發生極大轉變。趙延洙認為，若中國採取報復性應對措施，將再次對美國經濟造成重大打擊。若最近重啟的中方購買美國農產品計劃再次中斷，這將成為引發中美新一輪矛盾的核心因素。