新疆政府及人大回應《維吾爾人權政策法案》：去極端化符合法治

美國眾議院當地時間3日接近一致通過《2019年維吾爾人權政策法案》。法案要求國務院每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，同時要求總統實施制裁。 繼中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、國家民族事務委員會以及國家反恐辦後，新疆政府以及新疆人大大常委會也對法案表示強烈譴責和堅決反對，強調新疆安定祥和、繁榮發展的大好局面來之不易，決不允許外部勢力橫加干涉。

中國政府曾經多次公開「職業技能教育培訓中心」的內部情況。（資料圖片）

新疆政府：依法設立教培中心

新疆維吾爾自治區人民政府4日發表《堅決維護新疆安定祥和繁榮發展的大好局面》的聲明。聲明稱，美國一些人不願看到新疆的大好局面，坐立不安、橫加指責，發表了一系列罔顧事實、顛倒黑白的言論，極力抹黑新疆，大肆攻擊新疆人權狀況，這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重踐踏了國際法和國際關係基本準則。

聲明強調，堅決打擊暴力恐怖活動、遏制極端思想滲透蔓延，是維護新疆社會穩定和長治久安的迫切需要，並指新疆的職業技能教育培訓工作（即西方稱「新疆再教育營」）符合新疆各族人民根本利益，是「完全正確」和「依法設立」的。

聲明特別指出，教培工作是預防恐怖主義、極端主義的有效舉措，是嚴格依法進行的，根本不是所謂的「民族壓迫」、「非法拘禁」和「集中營」，也沒有「侵犯人權」。

新疆人大常委會：去極端化鬥爭符合國家法治精神

新疆維吾爾自治區人大常委會同日也發表聲明表示，在新疆事務上，最有發言權的是新疆各族人民，並強調常委會已通過地方立法全面貫徹《中華人民共和國憲法》尊重和保障人權的原則，其中包括依法打擊暴恐犯罪和極端主義。

聲明還說，實踐已證明，新疆開展的反恐怖主義、去極端化鬥爭符合國家法治精神和要求，也是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。

（新華社）