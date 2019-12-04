中韓外長首爾會談逾2小時　討論加強兩國高層交流

中國外交部長王毅訪問韓國，12月4日在首爾與韓國外交部長官康京和舉行超過2小時的會談，韓聯社報道，兩位外長一致認為中韓關係應早日重返正軌，又討論了包括中韓領導人會談在內、加強兩國高層交流的問題。

王毅時隔4年再次訪問韓國（美聯社）

這次會議持續約2小時20分鐘，兩方討論雙邊關係、半島局勢、地區和國際事務等。這次是王毅自2015年10月31日陪同中國國務院總理李克強訪韓後，時隔4年再次訪韓。

韓聯社引述外交部官員透露，兩位外長一致認為中韓關係應早日重返正軌，雙方還就積極利用現有的次官級（副部長級）對話機制深入溝通達成共識，並商定盡快重啟這些聯絡機制。

報道稱，雙方此次在大框架下確認了兩國關係的未來發展方向，討論了包括中韓領導人會談在內、加強兩國高層交流問題。兩位外長一致認為兩國領導人之間的交流至關重要，並對12月底中日韓領導人會議的重要表示認同。

王毅在會談後表示，中方將進一步加強與韓方的高層交流，雙方將繼續通過外交渠道就此協調。

另外，兩方也就朝鮮半島局勢廣泛交換意見，商定將基於不能容忍朝鮮擁核、韓國半島不能再發生戰爭的共識，繼續保持緊密溝通與交流，推動美朝無核化談判取得進展。