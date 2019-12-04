韓國檢方突襲搜查青瓦台　調查官員涉包庇貪污案爭議

韓國首爾東部地方檢察廳12月4日上午11時左右派人到青瓦台總統秘書室搜查取證，以調查是否有官員涉及包庇貪污案、阻止貪污調查的爭議。韓國媒體報道，檢方與青瓦台方面並未就此有事先溝通。

韓國廣播公司（KBS）報道，檢方當天向青瓦台有關人員出示扣押搜查令，要求青瓦台人員提供相關資料，搜查場所包括青瓦台民政首席秘書室的特別監察組辦公室等。

韓國前法務部長曹國也捲入這次爭議中（VCG）

有關案件起源於釜山前副市長柳在洙的涉貪爭議，當案件曝光後，青瓦台特別監察組介入調查，但之後因特殊原因而停止，檢方如今對青瓦台的搜查，主要是為了獲得當時的資料與報告書，以了解該時的情況。

韓聯社報道，韓國檢方調查特別監察組組長和監察員，並已確認當時監察組掌握有柳在洙違法行為的大部分情況，包括分析過柳在洙的手機，但之後青瓦台則表示相關資料已被銷毀。

該報道又引述另有消息稱，時任民政首席秘書曹國、民政首席室反腐敗秘書朴炯哲、時任民政秘書白元宇當時在開會後，決定叫停有關釜山前副市長的調查，檢方正在對這一情況進行核實。

時任民政首席秘書的曹國，他2019年9月獲總統文在寅任命為韓國法務部長，但他之後被揭女兒「走後門」入大學、太太鄭景心利用內幕消息炒股等醜聞，他最終在10月宣布辭職。