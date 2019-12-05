被特朗普稱呼「火箭人」　朝鮮證實金正恩不高興

美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日曾以「火箭人」稱呼朝鮮最高領導人金正恩為，並藉機警告平壤政府。朝鮮官媒回應稱，金正恩對此感到不高興。

當地時間12月3日，美國總統特朗普在倫敦參加北約峰會期間，再向朝鮮發出警告。（AP）

朝中社12月4日報道指，金正恩對特朗普近日的談話感到不高興。報道指，如果美國對朝鮮動用武力，朝鮮將會迅速採取相應的行動。

報道續指，美國和朝鮮隨時可能因為一個「意外」而爆發全面的軍事衝突，並稱這將使美國遭遇「可怕」的事。

特朗普12月3日在倫敦北約峰會上稱金正恩為「火箭人」，並恫言對朝鮮動武。路透社報道稱，特朗普稱仍然對金正恩抱有信心，惟他會上反問金正恩「喜歡發射火箭，是不是？」，又解釋稱「所以我才叫他火箭人」。他表示，希望金正恩實現朝鮮無核化，又補充指「我們會知道的」。

特朗普還說：「我們擁有有史以來最強大的軍事力量，而且我們是迄今為止世界上最強大的國家。希望我們不必使用它，但是如果需要，我們將使用它。如果迫不得已，我們會做的。」

朝鮮上週向其東部沿海海域發射了兩枚短程射彈，對其大型多管火箭發射裝置進行了最新測試。此舉被認為是提醒美國金正恩為華盛頓設定的年底談判截止期限。

外交官員稱，應法國、英國和德國的要求，聯合國安理會定於12月4日舉行閉門會議，討論平壤最近發射導彈的問題。由15個成員國組成的安理會於2006年禁止朝鮮使用彈道導彈。