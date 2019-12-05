【中美貿易談判】美媒：首階段協議或在12月15日關税上調前達成

美國總統特朗普（Donald Trump）12月4日表示，與中國的貿易談判進展「非常順利」，他的表態與3日相比更加積極。美媒引述知情人士透露，美國談判代表預計，在美國12月15日提高對華關税之前，美國與中國的第一階段協議將完成。

據路透社12月4日報道，美國總統特朗普4日表示，與中國的貿易談判進展「非常順利」。特朗普的此番言論與3日相比更加積極，特朗普3日曾說美中第一階段貿易協議可能要等到2020年美國總統大選之後才能達成。

這削弱了外界對美中將很快達成一項初步協議以緩解貿易戰的希望，導致全球股市3日下跌。

特朗普在倫敦附近舉行的北約峰會上對記者說：「我們正在與中國談判，談判進行得很順利。」

另據彭博社4日報道，知情人士稱，美國和中國正接近就第一階段貿易協議中削減的關税數額達成一致。

一位了解北京想法的知情人士還透露，美國在香港和新疆問題上立法，制裁中國官員，不太可能影響兩國談判。

報道稱，作為協議的一部分，雙方仍在就關税削減的數額進行談判。

知情人士稱，美國談判代表預計，在美國12月15日提高對華關税之前，美國與中國的第一階段協議將完成。

他們還說，談判中懸而未決的問題包括如何保證中國購買美國農產品，以及具體取消哪些關税。