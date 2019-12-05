中韓外長會晤多次提及「下階段高層交流」　或預示習近平將訪韓

中國國務委員兼外交部長王毅於12月4日至5日訪問韓國，並在4日下午與韓國外交部長康京和舉行會晤。中國官方新聞稿中多次提及「下階段高層交流」，或預示中國國家主席習近平即將訪問韓國。

中國新華社12月4日報道，王毅在會談中表示，中韓互為重要鄰國和合作夥伴，中方願將「一帶一路」倡議同韓方發展規劃戰略對接，積極探討開展第三方合作。同時，中方願同韓方共同謀劃好下階段重要高層交往，歡迎韓國總統文在寅赴華出席中日韓第八次領導人會議。

康京和則回應稱，韓方願同中方共同規劃好下階段高層交往，加強戰略溝通，推動韓中戰略合作伙伴關係邁上新台階。同時，韓方高度重視韓中日三國領導人會議，將積極配合中方確保會議取得成功。

韓國《東亞日報》12月5日報道注意到，中國政府發布的通告中兩次出現「下階段高層交流」，或暗示習近平即將訪問韓國。據消息人士表示，「雖然不能確定時間，但很有可能在2020年春天左右」。

習近平曾在韓國前總統朴槿惠執政期間對韓國進行國事訪問，此後儘管文在寅2017年12月以國賓身份訪華，中方始終未安排回訪相關事宜。若習近平訪韓，這將是中國首腦時隔5年再次訪問韓國，對中韓關係回暖將會產生重大意義。

此外，原計劃舉行1小時30分鐘左右的中韓外長會談實際上舉行了約2小時20分鐘，有分析認為，這說明兩國外長不只是進行了「友好的談話」。中國《環球時報》12月4日報道稱，中韓關係正處於轉換期，當務之急是避免兩國關係不要受新影響。

王毅則對此回應稱，「這表明我們的關係很好，為了加強合作，還有很多問題要討論，我們達成了很多協議」。同時，針對「習近平是否訪問韓國」的提問，王毅反問記者道「韓國國民期待習主席的訪問嗎？」