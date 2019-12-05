杜魯多澄清沒取笑特朗普　堅稱美加領袖關係良好

北約峰會在英國舉行期間，出現一段小插曲。加拿大總理杜魯多、英國首相約翰遜與法國總統馬克龍等人在酒會上的對話被攝影機拍下，對話疑似是在取笑美國總統特朗普。杜魯多澄清對話沒有針對特朗普，並指與他有良好關係。

攝影機只捉到了部分對話內容，沒有清楚聽到所有對話在說甚麼。（Reuters）

杜魯多表示，當時眾人的對話內容是關於2020年七國集團（G7）峰會。杜魯多稱在特朗普宣告G7峰會要在大衛營（Camp David）舉行時，很多人都大感意外。

杜魯多在和約翰遜及馬克龍對話時，曾說道一句「他的團隊詫異得連下巴都跌在地上」，杜魯多稱這是形容得悉G7峰會舉行地點時的反應，並表示他們之間的對話並無針對特朗普。

另一方面，約翰遜在回應有關片段時形容「不知所謂」，並質疑片段「不知從哪來」。

片段場景是峰會結束後，白金漢宮的的酒會上。約翰遜問馬克龍「為何遲到」，杜魯多插口表示「因為馬克龍出席了40分鐘的記者會」，並表示「他的團隊詫異得連下巴都跌了落地」。片段中沒有清楚聽到細節，和言論提及的對象是誰，但有媒體猜測是針對特朗普。

特朗普之後形容杜魯多是「雙面人」，又認為杜魯多是不滿加拿大被他批評，沒有付出國內生產總值的2%作為北約防務開支。