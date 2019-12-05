朝鮮罕見迅速回應美國威脅：美國若動武　朝方將以牙還牙

朝鮮官方媒體朝中社12月4日報道，朝鮮人民軍總參謀長朴正川於12月4日就美國總統特朗普（Donald Trump）提及對朝動武可能性一事發表談話稱，若美國對朝動用任何形式的武力，朝方也將在相應的水平上迅速採取應對行動。

朝鮮迅速回應特朗普

特朗普於12月3日在倫敦向記者表示，「雖然我同朝鮮最高領導人金正恩建立了良好的關係，我喜歡他，他也喜歡我。我們不希望動用武力，但如有必要，我們將不得不這樣做」。

此外，特朗普再次稱呼金正恩為「火箭人」，並解釋稱「金正恩喜歡發射火箭，所以我才叫他火箭人」。

朝鮮方面罕見地迅速回應了特朗普這番表態。朴正川在談話中回應稱，美國的囂張氣焰和虛張聲勢的發言稍微不慎就可能嚴重刺激朝方，金正恩聽聞有關消息後也十分不快。

朴正川警告稱，使用本國的武力並不僅僅是美國的特權。「如果美方對朝動武，朝鮮用什麼行動予以回應，這是不言而喻的」。

目前朝美無核化對話仍處於停滯狀態，不過外界紛紛預測，朝美或重新走回互相敵對路線，「年末期限」過後朝鮮的下一步舉動引人關注。

朝鮮官員接連發出警告

朝鮮高層官員近日接連對美發出警告、展現強硬態度，朝鮮半島正出現極端對立和武力威脅的陰雲。

在朴正川發表談話的同時，朝鮮駐聯合國代表金城也警告稱，美方的做法是嚴重的挑釁行為（朝鮮）將採取強硬措施。任何針對朝鮮的人權會議都是對美國敵對政策的縱容和支持，將破壞而不是幫助緩和朝鮮半島緊張局勢與解決核問題的方法。

朝中社12月3日報道，朝鮮外務省負責美國事務副相李泰成發表談話稱，朝鮮向美國提出的「12月年末期限」一天天逼近，現在剩下的就是美國的選擇，朝鮮拿出什麼 「聖誕禮物」完全取決於美國的決斷。

而在更早前，朝鮮外務省第一副相崔善姬於11月20日在俄羅斯向記者表示，「我認為，如果美國今後提出談判，那麼只有當他們取消敵對政策後，我方才會討論核問題」。朝鮮外務省也配合崔善姬的講話發表聲明稱，除非美國把撤銷對朝「敵對政策」提上議事日程，否則與美國重啟會談時將不會討論朝核問題。

朝鮮或重新走上敵對路線

韓聯社認為，朝鮮連續對美發出警告是朝美兩國關係緊張驟然加劇的最新迹象。

此前舉行的兩次朝美首腦會談營造出兩國間的和解氣氛，特朗普也一向克制對朝鮮使用攻擊性言論，不斷強調「金正恩是我的朋友」，此番再提「火箭人、動武」等攻擊性語言是2017年以來的第一次。

韓國慶南大學教授具甲祐（音譯）認為這是一種高度的心理戰， 「朝美均似乎在比賽誰呼籲『到談判桌上來』的調門更高，要求對方做出讓步。」

而在這樣的背景下，金正恩於12月2日2019年內第三次踏上「革命聖地」三池淵的背後深意引人關注。

韓國《朝鮮日報》12月5日報道預測，金正恩在迫使美國解除對朝制裁問題上是極其認真的，平壤的「聖誕禮物」可能是試射能夠打到美國城市的洲際彈道導彈。

《韓國日報》12月4日報道則分析稱，朝美正處在重回2017年「憤怒與火」局面的十字路口，並且朝美重回2017年嚴重對峙局面的可能性越來越大。

韓國世宗研究所企劃本部鄭成長在12月3日以「2019年朝鮮半島局勢評價及2020年韓國戰略」為主題的世宗國家戰略論壇上表示，「朝鮮選擇走一條全新道路、韓朝關係進一步惡化將是最有可能的情況，若朝美在2019年底仍找不到談判切入點，那麼金正恩極有可能在2020年新年致辭中宣布朝鮮新的立場」。

韓國朝鮮大學教授趙成烈（音譯）認為，考慮到朝鮮頑固的立場及當前美國複雜的國內情況，很難保證朝美實務會談在2019年內結束。同時，應關注朝鮮2020年新年致辭，可能會包含朝鮮「全新道路」的具體內容。