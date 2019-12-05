【英國大選】約翰遜公布「百日大計」　打工仔可望減稅100鎊

英國大選將在12月12日舉行，執政的保守黨目前在民調領先，該黨領袖、英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布一旦勝選後的政府「百日大計」，除了承諾脫歐外，也會提出減稅方案。當地媒體估計，打工仔可節省約100鎊的稅款。

約翰遜12月4日公布政府的「百日大計」承諾減稅（美聯社）

擬2月制訂財政預算

根據「百日大計」，保守黨承諾會不遲於2020年1月31日脫歐，又會在首100天內，制定關於醫療、司法和教育的新法律，並會在2020年2月制訂財政預算，提出減稅方案。

約翰遜透過聲明表示，這次大選很重要，將決定英國是向前邁進抑或停滯不前。

按照該黨的減稅方案，保守黨會把繳交國家保險的年薪門檻由目前的8632鎊，提高至9500鎊，英國《每日郵報》估計，此舉將等同削減打工仔約104鎊的稅款。

約翰遜也承諾推出新法例，將規定外來移民要繳交625英鎊以支付國民保健制度（NHS）的成本。

民調：保守黨領先12個百分點

目前距離12月12日大選還有一周，保守黨在民調中的支持率繼續領先在野的工黨，按當地機構Kantar在12月3日公布的結果顯示，保守黨相對工黨的領先優勢，擴大至12個百分點。