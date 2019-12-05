默克爾拒絕封殺華為　特朗普當面稱華為是安全隱患

美國總統特朗普（Donald Trump）12月4日在英國出席北約峰會期間會晤德國總理默克爾（Angela Merkel），兩人在會見記者時，特朗普談到了華為問題。

當被問到在施壓盟友不要讓中國建立本國的5G網絡上有何進展時，特朗普說：「我沒有非常努力。但是我認為這是一個安全隱患，是一個安全風險。我跟意大利談了，他們似乎不會再繼續（使用華為的技術）了。我們也同其他國家了說了，他們也不會繼續了。所有我交談過的人都不會繼續了。」

特朗普還強調說：「但是我能同多少個國家說這些呢？難道我要同全世界的國家一個個打電話？我認為，我們都認為，它（華為）是一個安全隱患。」

特朗普還說，美國也在建立5G網絡，但是不會使用華為的技術。

美國總統特朗普12月4日在英國會晤了德國總理默克爾。特朗普就華為問題施壓默克爾。（AP）

美國和德國這幾天正為華為問題大打口水仗。美國一直施壓德國不要使用華為的5G產品，但是德國總理默克爾（Angela Merkel）始終堅持在建設德國的5G網時，不刻意封殺某間公司。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）11月24日就德國未封殺華為進行辯解，他在電視節目中說，在2013年美國國安局爆發「稜鏡計劃」竊聽醜聞之後，德國並沒有對美國科技公司實施限制。阿爾特邁爾還說，美國也要求本國公司提供需要的反恐信息。

「稜鏡計劃」醜聞曝光了美國的陰暗一面，美國當局甚至被揭監聽默克爾的電話。

美國駐德大使格雷內爾（Richard Grenel）11月25日發表聲明反擊說，德國高級官員最近聲稱，美國相當於中國共產黨，這是對幫助確保德國安全的數千名美國士兵的侮辱。格雷內爾還說，中國和美國之間不存在道德上的對等關係，任何無視歷史的人都必將會重蹈覆轍。

阿爾特邁爾11月26日對德國媒體表示，他不會收回在電視節目上說的觀點。他說，從未在任何時刻將美國的政治制度同中國相比較。「對我而言十分清楚的是，對於敏感數據，我們需要最高的安全標準，而無論這些產品來自哪裏。」