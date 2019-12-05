傳特朗普擬向中東增兵1.4萬對抗伊朗　美軍否認

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美國媒體12月4日引述官員消息報道，特朗普政府正考慮大幅增加美國在中東的軍事部署以對抗伊朗，包括增派1.4萬士兵。不過，美國國防部之後否認消息。

美媒指特朗普（右）有意向中東增兵1.4萬，美國國防部之後否認（美聯社）

《華爾街日報》12月4日報道，有美國官員表示，美國政府準備增加數十艘軍艦和其他軍事裝備到中東，又會增派多達1.4萬名士兵。報道又引述官員稱，預計特朗普最早在本月就新部署做出決定。

報道稱，美國希望通過在中東增加軍力，可以對伊朗祭出更大的威懾力量。

不過，美國國防部之後否認報道，發言人法拉（Alyssa Farah）在社交網站發文指「要表明的是，報道是錯誤的。美國沒有考慮向中東增兵1.4萬以對抗伊朗。」

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