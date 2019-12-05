文在寅特別顧問發表親中言論　輿論猜測韓國或調整外交策略

韓國總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁突然發表親中言論，在當地引起熱議。有輿論認為，這可能反映了文在寅政府「親中遠美」的外交策略調整。

美國總統特朗普12月5日同時發表了針對韓國和朝鮮的發言。關於朝鮮暗示「年底時限將至」並撕毀向美國承諾的「重大措施」一事，特朗普提到了時隔近2年後「對朝鮮動武」的可能性。對於駐韓美軍是否符合美國安保利益的提問，他回答說：「可以討論。（無論是駐紮還是撤離）兩個方向都有可能。」

中韓兩國因為「薩德」分歧導致關係出現裂痕。（VCG）

韓國《朝鮮日報》12月5日報道，韓國總統的統一外交安保特別顧問文正仁4日在國立外交院外交安保研究所舉辦的國際會議上表示，「如果在朝鮮無核化持續無法實現的背景下，駐韓美軍撤離朝鮮半島的話，中國向韓國提供『核雨傘』保護的狀態下與朝鮮進行協商的方案如何呢？」

文正仁突發的這一言論旨在向參加會議的中方人士「示好」，被指親中遠美意圖過於明顯。

報道稱，文正仁此前多次發出親中遠美的聲音，而韓國總統文在寅對此並未進行警告，相反曾公開替文正仁發聲，「政府內部沒有必要都發出一致的聲音。在美國，當總統和國務卿以及國防部部長的意見不一致時，會被看做是一種戰略，但在我國，為什麼就被稱為不和諧音呢？」

美韓就防衛費分擔額出現更大分歧

韓國《東亞日報》認為，文正仁的言論恰恰反映出文在寅政府的「親中遠美」外交策略。文在寅政府因為美韓防衛費分擔額、《日韓軍事情報保護協定》等與美國政府的意見分歧愈來愈大。而另一方面，多次邀請中國國家主席習近平訪韓等重視與中國的關係改善，親中的外交策略越來越明顯。

但事實上，韓國向站隊中國、遠離美國的阻力非常大。相比中韓關係，美韓同盟各方面的聯繫更為緊密。特別是中韓關係在經歷過「薩德」風波之後裂痕不減，兩國關係不愠不火，經濟交流合作並未全面恢復。韓國的反華情緒在「薩德」的「限韓令」之後有持續抬頭的趨勢。

有韓國民眾到中國大使館示威

中國負責外交事務的國務委員兼外交部長王毅4日正式訪韓，韓國諸多保守團體在中國駐韓國大使館前舉行了譴責中國朝鮮半島政策的新聞發佈會。「旨在實現朝鮮半島人權和統一的律師集會」和「守護國家高校聯合」等保守團體的40餘名成員當天上午11時許在距離首爾中區中國大使館100米處高喊：「停止經濟暴行、高壓外交、野蠻行為」的口號。他們表示反對中國的限韓令、干涉「薩德」部署、強制遣返脱北者等行為。

由此看來，即使文在寅政府有「站隊中國」的策略，但目前時機似乎並不成熟。