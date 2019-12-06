美12月15日調對華關稅　特朗普：或有事發生

美國總統特朗（Donald Trump）稱美國與中國的貿易談判進展順利，並指美方原定12月15日採取的對華關稅措施，「15日有可能會發生什麼事情，但現在還沒有討論過（會發生什麼事）」。他指出兩國談判代表仍未討論這問題。

特朗普表示，美國正與中國舉行會議和討論。他又稱，在15日可能會有些跟關稅相關的事情發生，但雙方現在還沒有討論這個問題，稱與中國的談判進展順利。

距離15日美國對約1,560億美元中國商品徵收關税的日期還有10天，特朗普5日的發言似乎在暗示取消對華商品關税的可能性。華府亦似乎在向外界提早派發聖誕禮物，彭博社5日引述知情人士的話，稱兩國在撤銷關稅金額方面已接近達成一致意見。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）5日亦就兩國談判對外界給予相對樂觀的預期。他說美國與中方的貿易談判「上軌道」，指對方積極爭取達成協議，惟重申沒有確定具體簽署的期限。

姆努欽接受眾議院金融機構委員會（House Financial Services Committee）聽證會後會見記者，他提到中美貿易談判副代表5日通電話，稱「我們正竭盡全力， 但總統特朗普（Donald Trump）說，我們將達成合適的交易，而我們不會對一個隨機的期限感到困惑。 不過談判仍在進行」。

中美貿易協議：美國總統特朗普11月26日在白宮表示，中美貿易協議正處於最後階段。（VCG）

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