無視美國反對　世界銀行向中國批出每年10億美元貸款

世界銀行12月5日表示，董事會決定向中國批出每年10至15億美元的低息援助貨款，直到2025年6月為止。而在世銀公布決定前，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）及多名美國國會議員表明反對。

美國財長姆努欽（右）認為，中國本身已經透過一帶一路向其他國家貨款，因此指北京方面根本沒必要向世界銀行申請借貸。（AP）

世銀：貸款有助促進中國民生

世銀5日舉行董事會議，對以多邊發展貸款參與中國結構和環境改革表示廣泛支持，於是決定批出為期五年的貸款戰略計劃，協助推動市場及經濟改革，鼓勵私營發展、提倡綠色經濟，減少污染和碳排放，以及增加當地的衛生與社會服務。不過世銀指，有關貸款會隨著《國家伙伴關係框架》（Country Partnership Framework）而減少，與雙方在2018年達成共識的增加130億元資本改革計劃一致。

在6月30日結束的2019年財政年度中，世銀一共向中國批出13億美元貸款，比2017年同期的24億美元明顯為低。新的貸款計劃要求將金額逐步低於過去五年平均的18億美元。同時指出中國政府提出繼續借貸的要求，稱向世銀旗下的國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development）貸款是作為「改革平台、建設制度和知識轉移」。

世界銀行認為，向中國批出為期五年的貸款，有助當地改善空氣污染等民生問題。（AP）

華府：中國根本沒申請款項的需要

不過，美國財長姆努欽認為，中國本身透過「一帶一路」向區內貧困國家借出數千億美元貸款，因此根本無須向世銀申請該筆款項，而且指北京減少借貸的速度不夠快。他5日在眾議院金融服務委員會一個聽證會上表示，財政部在世銀董事局的代表於4日反對有關貸款計劃。

參議院財政委員會主席格拉斯利（Charles Grassley）批評世銀對華的貸款計劃，指利用美國人稅金的世銀不應向侵犯自國民眾人權及企圖以軍事或經濟手段欺壓弱小鄰國的富裕國家借貸。共和黨眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）則認為，對他而言，根本不應以美國納稅人的一分一毫花於中國身上。