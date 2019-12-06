掛香港區旗油輪遭遇海盜　尼日利亞：正設法營救19名被虜船員

一艘懸掛香港區旗的超級運油輪Nave Constellation號12月3日駛離尼日利亞一個港口後不久被海盜騎劫，導致19名船員遭綁架，尼日利亞官方表示，當局正設法營救被虜的19人，並指油輪在當地海域航行時，並沒有提出護航要求。

尼日利亞海事管理與安全局（Nigerian Maritime Administration and Safety Agency，NIMASA）負責人彼得賽德（Dakuku Peterside）表示，當局正努力確保被綁架船員可以盡快獲釋，以及其餘船員的安全。他又指，涉事油輪在尼日利亞水域航行十日，一直都沒有向港務長或當地政府部門聯絡。

海軍指揮官Kolawole Oguntuga則表示，Nave Constellation號並沒有要求派出軍艦護航的要求。

國際海事局：海盜襲擊事件有增無減

根據油輪所屬船公司聲明指，事件發生於3日深夜，Nave Constellation號在滿載原油的情況下駛離邦尼港口（Bonny Offshore Terminal），原定為法國道達爾石油公司（Total）租用，將從邦尼開採的石油運送至印度南部的維澤格（Vizag），交付印度斯坦石油有限公司（Hindustan Petroleum Corp）。

該油輪在邦尼島（Bonny Island）對開77海浬被海盜襲擊，導致18名印度及一名土耳其籍船員被綁架。當時船上有7名船員逃過一劫，他們將船隻駛至一個安全地方，並向有關部門求助。

國際海事局（International Maritime Bureau ）指，事件發生的幾內亞灣（Gulf of Guinea）發生的綁架船員事件佔全球同類事件約八成二，而且尼日利亞通報的次數位居首位。該組織認為，尼日利亞海岸坐擁豐富原油，因此成為海盜的下手目標，所以出入當地水域的風險甚高。