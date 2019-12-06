加拿大參議員擬提出動議　針對香港新疆問題制裁中國官員

加拿大《麥克萊恩雜誌》（Maclean's）12月3日報道，保守黨參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）和郝薩科斯（Leo Housakos）計劃下周提出動議，引用加拿大版本的《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act），就香港和新疆的問題制裁中國官員。

吳藍海向新聞網站iPolitics表示，動議將呼籲渥太華政府制裁中國和香港官員，回應有關官員於香港示威和中國對待穆斯林少數民族時，侵犯人權、違反基本正義法治原則。

吳藍海直言：「我覺得我們加拿大人沒有骨氣，特別對於中國侵犯人權。我們對緬甸鎮壓羅興亞（Rohingya）表態，卻對中國的維吾爾族毫無行動。兩者有什麼區別嗎？」

自由黨政府曾對香港情況表態，呼籲停止暴力，也曾對維吾爾族遭受的對待表達關注。不過有聲音批評政府的立場未夠強硬。動議如果獲得通過，並不能迫使政府採取行動，但將表達參議院希望政府加強對北京施壓的立場；眾議院也可望提出類似動議。

加拿大版本的《全球馬格尼茨基人權問責法》名為《外國官員腐敗受害者正義法案》（Victims of Corrupt Foreign Officials Act），制裁方法是凍結腐敗外國官員取得金融等資產的權利。加拿大曾動用法案制裁緬甸、委內瑞拉、俄羅斯、沙特阿拉伯和南蘇丹等官員。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4日在倫敦舉行的北約峰會上，被問及是否制裁中國官員時表示，渥太華尚未決定怎麼做。杜魯多表示，加拿大政府會繼續向中國提出有關兩名被關押的加拿大公民，以及香港和維吾爾族人待遇問題。