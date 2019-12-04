中國就特朗普簽《香港人權法案》叫停美軍艦訪香港　美軍回應

美國總統特朗普（Donald Trump）日前正式簽署了《香港人權與民主法案》，中國方面12月2日宣布了制裁措施，美國國防部也作出回應。

美國五角大樓發言人伊斯特伯恩中校（Dave Eastburn）12月3日在一份書面聲明中說：「在香港港口以及在全球各地的港口停靠，顯示我們水兵享有的自由，也是我們與東道主國家之間擴大人對人交往的有效項目。」

聲明還說：「對於不斷的抗議行動，我們表示遺憾，我們譴責不合理使用暴力的做法，呼籲各方在動用暴力時保持克制，並致力於建設對話。」

12月3日，美國國務院一位不願透露姓名的官員向路透社表示，回顧過去，我們曾有過很長一段時間得以順利訪問香港，我們希望它能夠繼續下去。但他也說，指責美國的非政府組織的工作為外來干預是錯誤的，它的意圖是引開香港人的合理關注。

針對特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部發言人華春瑩北京時間12月2日在記者會上說，日前，美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。

華春瑩還宣布，針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

在香港局勢動亂之際，11月19日至20日，美國國會參議院和眾議院分別通過《香港人權與民主法案》，參議院是全票通過，眾議院只有一票反對。

11月27日，白宮發表聲明稱，特朗普當天已經正式簽署香港人權與民主法案》。香港人權與民主法案將對香港的自治狀態進行年度審議以確定是否維持美國給予香港的特殊地位，同時還警告要制裁侵犯香港自治和人權的官員。

但是特朗普在白宮發表的聲明中也說：「法案某些條款將干涉總統申明美國外交政策的憲法權威。我的行政當局將在符合總統與外交關係有關的憲法權威的情況下對待法案的每一項條款。」

與此同時，可能是擔心激怒北京，特朗普在白宮發佈的另一項聲明中說：「我出於對中國習主席和香港人民的尊重簽署了這些議案。制定這些議案是本着這樣的希望，也就是中國和香港的領導人與代表將能夠友好地解決分歧，走向造福於所有人的長期和平與繁榮。」

中國方面十分不滿。中國外交部副部長樂玉成11月28日召見美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方將《香港人權與民主法案》簽署成法提出嚴正交涉和強烈抗議。樂玉成強調，中方強烈敦促美方糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施。