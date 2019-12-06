【通烏門】烏克蘭總統登《時代》封面：「不想當大國之間的棋子」

美國總統特朗普（Donald Trump）「通烏門」之中的關鍵人物、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）登上最新一期美國《時代》周刊的封面，封面以「夾在中間的人」為標題，這位烏克蘭總統大談夾在美國與俄羅斯之間的感受，他稱烏克蘭並不想當大國之間的棋子。

澤連斯基稱烏克蘭不想當大國之間的棋子（Volodymyr Zelensky Twitter）

這是澤連斯基首次成為《時代》封面人物。他在11月30日接受了《時代》周刊和另外三家歐洲媒體的採訪，並被問及12月9日烏克蘭即將與俄羅斯舉行的和談，也就是將在巴黎舉行的「諾曼底模式」峰會，烏克蘭、俄羅斯、法國和德國領導人均會出席。

澤連斯基的說法顯得悲觀，他稱這些會議通常持續很多個小時，人人重複自己的說話，每人都帶着不同目的而來，各人有自己立場。但他也表示，希望未來先做到囚犯交換，第二步是停火，但他也承認要做到很困難。

澤連斯基：任何人我都不信任

有記者問他是否信任俄羅斯總統普京時，他稱「任何人我都不信任，我很坦白，政治不是一門精確的科學。」他稱，每個人都只會顧及自己的利益。

記者也問到，烏克蘭一直想美國在俄烏和談之中擔當更大角色，但「通烏門」事件曝光後，令事情變得複雜，這位烏克蘭總統稱，他永遠不想烏克蘭作為全球大國棋盤之上的棋子。

他談到他與特朗普7月25日的那一通電話，澤連斯基稱：「我和（特朗普）總統談的不是什麽交換條件……我不希望我們看起來像乞丐。」他又稱，烏克蘭的戰略夥伴，便不應該阻擋給他們的任何事情，他認為這才是公平。