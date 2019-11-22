【通烏門】特朗普前顧問作供　稱烏克蘭干預大選屬虛構陳述

美國眾議院情報委員會11月21日繼續召開彈劾調查公開聽證會。總統特朗普的前俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）和美國駐烏克蘭大使館職員霍姆斯（David Holmes）出席作供。希爾指，部份議員似乎相信干預大選的是烏克蘭而非俄羅斯，形容有關理論屬虛構陳述。

前俄羅斯顧問希爾（左）和美國駐烏克蘭大使館職員霍姆斯（右）出席作供。（美聯社）

希爾曾任國家安全委員會歐洲和俄羅斯事務主管。她表示，烏克蘭干預大選是虛構陳述，由俄羅斯安全服務人員進行和傳播。她呼籲議員不要傳播政治虛假陳述，指出有關陳述明顯對俄羅斯有利。

希爾也指出，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）並非單純於官方外交途徑外執行職務，而是執行特朗普的指示，形容對方牽涉於國內政治任務，各人也牽涉於國家安全政策。

希爾憶述與前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的對話，談及特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的行為。她向博爾頓表示，對朱利亞尼針對前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）的抹黑行動感到遺憾，之後對方的身體語言表達出無能為力的意思，並稱「朱利亞尼是會炸掉所有人的手榴彈」。

霍姆斯透露，於基輔一間餐廳無意聽到桑德蘭和特朗普的通話，特朗普問及調查的進展。霍姆斯憶述特朗普問桑德蘭，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是否會進行調查，桑德蘭回答指會，並說澤連斯基願意為特朗普做任何事。霍姆斯指，桑德蘭通話後透露，特朗普對烏克蘭的「大事」感興趣。