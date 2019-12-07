【中美貿易談判】美商務部長指出　簽署協議最大障礙是信任

特朗普（Donald Trump）政府12月15日對中國商品加徵關税，在此之前中美兩國能否達成第一階段貿易協議引人關注。在這樣的背景下，美國政府官員接連透露貿易協議達成路上的障礙。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月3日接受Yahoo Finance採訪時表示，現時在中美達成貿易協議方面，最大挑戰是信任問題。

羅斯指出，「（中國）在實踐承諾方面的記並不精湛，因此我們真的需要一個良好的執行機制，而這是最難做到的」。

目前，美中兩國正就達成第一階段貿易協議進行最後的談判。美國總統特朗普表示，如果雙方無法達成協議，將按原計劃在12月15日對價值1,560億美元的中國商品加徵關税。

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羅斯稱：「最重要的事情是我們得到一個適當的協議。我們在嘗試逆轉與中國數十年的不恰當的貿易關係。這是一項困難的任務而正確地完成它比在12月15日或任何其他特定日期做到更重要。」

他說：「這不是一個確實的死線，但它是一個數據點——他們（指中國）會予以留意。」

特朗普政府為與中國達成協議設定幾個關鍵條件。 羅斯說：「基於當前的貿易量再行增加，減少我們的逆差以……以及進行結構改革。」他亦指出美國要求中國「尊重知識產權，不再進行強迫技術轉讓，不再補貼國有企業。」他承認中國將需通過新的立法來達到特朗普的標準。